تغريدة نارية جديدة للإعلامي والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، أفحم بها الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي، وأطفأ بها نار الفتنة التي أراد لها “صبي بن زايد” أن تظل مشتعلة ليقتات على سمومها.

وكان “المزروعي” في محاولة جديدة كعادته لشق الصف العربي وتأجيج نار الفتنة بين شعوب المنطقة، قد غرد قائلا:”عمار يا #دبي ودمار يا #الدوحه …” كما رصدت (وطن).

ليعيد “ريان” نشر تغريدة “المزروعي” عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر” ومعلقا عليها بالقول:”اتمنى ان تصمت ،احتراما لحمائم السلام التي تحلق عاليا الان في سماء الخليج ، قولوا معي ، عمار دبي وعمار الدوحة #الخليج”.

اتمنى ان تصمت ،احتراما لحمائم السلام التي تحلق عاليا الان في سماء الخليج ، قولوا معي ، عمار دبي وعمار الدوحة #الخليج https://t.co/xL8LUnDz6F — جمال ريان (@jamalrayyan) August 9, 2017

ليضع رد مذيع الجزيرة المفحم “المزروعي” في موقف لا يحسد عليه أمام متابعيه.

حيث رد “ameer alhalabi” على تغريدة “المزروعي” بقوله:”عنصر مخابرات مبين يا استاذ جمال. كلاب ال زايد عبيد المال.”

عنصر مخابرات مبين يا استاذ جمال. كلاب ال زايد عبيد المال. — ameer alhalabi (@ameeralhalabi) August 9, 2017

وقال أيضا حساب “مسلم ثوري وأفتخر”:”عبيد المال ما لأكثرهم الآن في الوطن العربي عيال زايد يشبرقون يمين ويسار من أجل الهجوم علي الدوحة الدوحة التي جعلتهم غلمان صغار بصمودها”

عبيد المال ما لأكثرهم الآن في الوطن العربي

عيال زايد يشبرقون يمين ويسار من أجل الهجوم علي الدوحة

الدوحة التي جعلتهم غلمان صغار بصمودها — مسلم ثوري وأفتخر (@AAAEA2010) August 9, 2017

بينما غرد حساب “همس” قائلا:”عساها تتدمر فوق راسك وراس اسيادك الله لايبيح منك ولايوفقك يالمزروعي ياغراب البين”

عساها تتدمر فوق راسك وراس اسيادك الله لايبيح منك ولايوفقك يالمزروعي ياغراب البين — هـمـس …♡🇸🇦🇶🇦 (@klood34311) August 9, 2017

ودون “Zouhair‏” ما نصه:”نريد لهم الخير يبادلونا بعكسه نمد لهم يد السلام والمحبه يمدوا لنا يد الافتراء والقرصنه نحاورهم برقي واحترام يجيبوا بالشتائم والازدراء”