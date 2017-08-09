تغريدة نارية جديدة للإعلامي والمذيع بقناة “، أفحم بها الكاتب الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي ، وأطفأ بها نار الفتنة التي أراد لها “صبي بن زايد” أن تظل مشتعلة ليقتات على سمومها.

 

وكان “المزروعي” في محاولة جديدة كعادته لشق الصف العربي وتأجيج نار الفتنة بين شعوب المنطقة، قد غرد قائلا:”عمار يا # ودمار يا #الدوحه …” كما رصدت (وطن).

 

ليعيد “ريان” نشر تغريدة “المزروعي” عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر” ومعلقا عليها بالقول:”اتمنى ان تصمت ،احتراما لحمائم السلام التي تحلق عاليا الان في سماء ، قولوا معي ، عمار دبي وعمار الدوحة #”.

ليضع رد مذيع الجزيرة المفحم “المزروعي” في موقف لا يحسد عليه أمام متابعيه.

 

حيث رد “ameer alhalabi” على تغريدة “المزروعي” بقوله:”عنصر مخابرات مبين يا استاذ جمال. كلاب ال زايد عبيد المال.”

 

وقال أيضا حساب “مسلم ثوري وأفتخر”:”عبيد المال ما لأكثرهم الآن في الوطن العربي عيال زايد يشبرقون يمين ويسار من أجل الهجوم علي الدوحة الدوحة التي جعلتهم غلمان صغار بصمودها”

 

بينما غرد حساب “همس” قائلا:”عساها تتدمر فوق راسك وراس اسيادك الله لايبيح منك ولايوفقك يالمزروعي ياغراب البين”

 

ودون “Zouhair‏” ما نصه:”نريد لهم الخير يبادلونا بعكسه نمد لهم يد السلام والمحبه يمدوا لنا يد الافتراء والقرصنه نحاورهم برقي واحترام يجيبوا بالشتائم والازدراء”

 

 