أصدرت حكمة جنايات الإسكندرية، حكماً بالإعدام شنقا للراقصة “أميمة” ومساعدها، والسجن المؤبد لوالدتها وشقيقتها لاشتراكهم جميعا في قتل خادمة الراقصة.

وتعود القضية لثلاث سنوات مضت، عندما اشتركت الراقصة ومساعدها ووالدتها وشقيقتها، في قتل المجني عليها “ولاء”، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وتعدوا عليها بالضرب بأدوات الرياضة، وسكبوا عليها الماء المغلي وأحرقوا جسدها بأداة يصدر عنها لهب مكشوف، وذلك لإجبارها على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة، محدثين في جثتها العديد من الإصابات، قاصدين من ذلك قتلها.

يذكر أنّ الراقصة المصرية “غزل” توفيت نتيجة خطأ طبي في عملية إجهاض، كما واعلنت الراقصة “برديس” اعتزالها وتوبتها؛ حزناً على وفاة “غزل”.