قالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في السعودية، الثلاثاء، إن فنانًا سعوديًا مطلوبًا حالياً للجهات الأمنية سيتم القبض عليه فورعودته إلى المملكة التي يوجد خارجها حالياً بسبب أدائه لرقصة “الداب” الشهيرة التي ترمز لمتعاطي المخدرات، في إشارة إلى ما يبدو للفنان المعروف رابح صقر.

وكان الفنان رابح صقر قد أدَّى رقصة الداب، الشهر الماضي خلال حفل فني أحياه في العاصمة الرياض، قبل أن يتلقّى تحذيراً من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من تكرار الرقصة التي ارتبطت بمتعاطي المخدرات في العالم.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية عن الأمين العام للجنة، عبدالإله الشريف، قوله إن الجهات المعنية طالبت بملاحقة فنان معروف قانونيًّا لأدائه حركة “الداب” التي ترمز لتعاطي الحشيش.

وأضاف الشريف: “أن التعليمات صدرت لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه”، مشيراً إلى أن القبض على منشد سعودي قام بأداء الحركة أو الرقصة ذاتها جاء بسب كونه موجودًا في السعودية، فيما يتواجد الفنان خارج السعودية حاليًا.

ولم يذكر الشريف اسم الفنان “رابح صقر” بشكل صريح، لكنه النجم الفني السعودي الوحيد الذي ارتبط اسمه بالحركة أو الرقصة التي حظيت مقاطع فيديو لها بنسب مشاهدة جنونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد أن كررها خلال حفلات أخرى خارج السعودية رغم تحذيرات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

من جهته، أصدر المكتب الإعلامي للفنان السعودي رابح صقر بيانا، نفى فيه أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في الممكلة العربية السعودية وجهت خطابا تحذيريا إلى “صقر الأغنية الخليجية”، بشأن حركة “الداب” التي يقوم بها في حفلاته الغنائية.

وجاء في البيان أن الفنان رابح صقر قام بعمل حركة الداب بحسن نية ظنا منه أنها ترمز إلى الفرحة والانتصار.

وكانت الشرطة السعودية قد ألقت القبض على المنشد والمتسابق بقناة “بداية” عبدالله الشهراني بعد أيام من انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يؤدي حركة رقصة “الداب” التي حذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مرارًا منها، باعتبارها رمزًا لتعاطي المخدرات.