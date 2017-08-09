طالب الكاتب القطري المعروف أحمد السليطي، الإمارات بتطبيق العلمانية “المزعومة” التي ينادي بها سفيرها بالولايات المتحدة يوسف العتيبة، لديها أولا لتكون قدوة عربية يحتذى بها.. حسب قوله.

وقال “السليطي” في تغريدة دونها عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مستنكرا تصريحات العتيبة التي أثارت جدلا واسعا بالأيام الماضية:” نتمنى أن نشاهد تطبيق علمانية يوسف العتيبة في الإمارات لنشاهد فيها رئيس وزراء وحكومة منتخبين لتكون قدوة عربية يحتذى بها في العلمانية”

نتمنى أن نشاهد تطبيق علمانية يوسف العتيبة في الإمارات لنشاهد فيها رئيس وزراء وحكومة منتخبين لتكون قدوة عربية يحتذى بها في العلمانية — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) August 9, 2017

وكان “العتيبة” في تصريحات أثارت جدلا واسعا، قد كشف عن مضامين ما يجول في صدور دول الحصار مؤكدا بأن خلاف هذه الدول مع قطر “فلسفي” أكثر منه دبلوماسي.

وقال “العتيبة” خلال مقابلة على قناة “PBS” الأميركية، إن الخلاف مع قطر فلسفي أكثر منه دبلوماسي: “إن سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين ما هو الشرق الأوسط الذي يريدون رؤيته بعد 10 سنوات من الآن، فسيكون متعارضاً في الأساس لما أعتقد أن قطر تريد رؤيته بعد 10 سنوات من الآن. ما نريد أن نراه هو حكومات علمانية مستقرة مزدهرة وقوية.”