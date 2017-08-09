وجهت الإعلامية القطرية، الدكتورة إلهام بدر، رسالة قوية لدول الحصار وخاصة المملكة العربية السعودية، أكدت فيها بأن القطريين لن يكونوا أداة لتمرير مشاريعهم الخبيثة، وأن الشعب القطري ليس بالغبي، مؤكدة بأن بين قطر ودول الحصار فرق 20 عاما.

وقالت “بدر” خلال لقاء لها مع تلفزيون “قطر” الرسمي، معلقة على اتهامات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، التي طالب فيها قطر بعدم تسييس الحج والإدعاء بالتدويل موضحة بأن الأمر له مشهدين، مشيرة إلى أن المشهد الأول هو ان “الجبير” تعمد قلب مصطلح تسييس الحج إلى مصطلح “تدويل الحج”.

وفيما يتعلق بالمشهد الثاني، أوضحت “بدر” بانه يتعلق بـ”مشروع البحر الأحمر”، الذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدة بأن هذا المشروع سيتطلب تغييرات جوهرية في النظام السياسي السعودي لا تتسق على الإطلاق مع الوظيفة الدينية التي وجه نفسه لها.

واوضحت “بدر” أن مشروع البحر الأحمر كان من اول إعلاناته الترويجية هو “البكيني” ومشتقاته وكل الموبقات التي لا يمكن أن تتسق مع أسس ونظم الحكم في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى تصريحات السفير الإماراتي في “واشنطن” يوسف العتيبة التي قالها مع “سبق الإصرار والترصد” لم ولن يتم التعليق عليها من قبل السعودية لأنها تعكس رؤية السعودية.

واعتبرت “بدر” أنه في ظل هذا التناقض بين المشهدين، “الحج والبكيني”، فإن هذا الامر سيشكل عبئا ثقيلا على المملكة التي ربما تلجأ هي بنفسها للمطالبة بتدويل الحج، لأن النظام السياسي السعودي وقوانينه سيكون مختلفا كليا عن الأنظمة القانونية في مشروع البحر الأحمر، وهو ما يشكل عبئا ليس بقليل.

واختتمت “بدر” حديثها بالتأكيد على أن رأيها يتعلق بمساحة جغرافية صغيرة “الأرض المقدسة” والمرتبطة فقط بشعيرة خاصة بـ2 مليار مسلم، مؤكدة بأن هذا الامر لا يتسق مع ما تتوجه له السعودية في البحر الأحمر.