استنكرت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، تلك الدعوات التي تنادي بترشيح ودعم شخصيات مدنية لخوض سباق انتخابات الرئاسة 2018 في مصر ضد عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي وصفته بأن المشاركة به تعد اعترافا بشرعية النظام الانقلابي، داعية في الوقت ذاته إلى مقاطعة كل تلك الدعاوى التي تمد العسكر “بأنابيب التنفس”.. حسب وصفها.

وقالت “عرابي” في منشور دونته عبر نافذتها الرسمية بموقع التواصل “فيس بوك” رصده (وطن): “كل من يدعو للمشاركة في مسخرة 2018 فإنه يدعو للاستسلام للعسكر والتسليم بالانقلاب وهذا ما يحاول أن يفعله المهرج الجديد معصوم مرزوق. العسكر الآن في ورطة حقيقية لأن كل الشخصيات العامة التي وقفت مع الانقلاب او اتخذت مواقف غامضة, احترقت اعلامياً، دماء الشهداء وجرائم #الجيش_المصرائيلي احرقت البيئة الفكرية التي نبتت فيها مؤسسات العسكر وتكفل الغلاء وخيبة الأمل واليأس الذان نشرهما الانقلاب باجراءاته في تدمير البقية الباقية من البيئة الفكرية ففقدت مسميات العسكر معانيها وانهارت بيئتها الفكرية”

وتابعت: “المطلوب الآن هو اسقاط أي شخصية يحاول العسكر عن طريقها الترويج لمسخرة انتخابات 2018 … عملية تعرية اعلامية مستمرة لمن يمدون العسكر بأنابيب التنفس مع مقاطعة انتخابات العسكر وأي اجراءات يقومون بها لحرمانهم من الشرعية وتضييق الخناق عليهم شعبياً حتى لو كانت ادارة الحراك فاشلة في تحقيق نقاط على العسكر”.. حسب وصفها.

واختتمت “عرابي” منشورها ساخرة: “دعوا بلحة ينافس نفسه في انتخابات لا يحضرها أحد واجعلوا أمثال معصوم مرزوق وأبو الفتوح وسامي عنان وكل اراجوز يتحدث عن المشاركة في تلك الخيانة, مسخرة ولعبة وسخرية ونكتة للجميع” كما ورد بنص منشورها المرفق بالأسفل.