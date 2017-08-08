سخر الكاتب الصحفي والمعارض المصري البارز وائل قنديل، من واقعة استقبال الأمير السعودي الوليد بن طلال لوزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر على متن يخته الخاص وهو يرتدي “الشورت”.

ودون “قنديل” في تغريدة نشرها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن) وأرفق بها صورة لعبدالفتاح السيسي وهو يقود (العجلة):”في الطريق لمفاوضات مع وليد في الشاليه بعد فشل مهمة الوزيرة.” وفقا لنص التغريدة.

في الطريق لمفاوضات مع وليد في الشاليه بعد فشل مهمة الوزيرة. pic.twitter.com/TgyqZawxgq — wael kandil (@waiel65) August 8, 2017

وتداول ناشطون مصريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورتين متناقضتين، تعكس واقعا مهينا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فتظهر الصورة الأولى مرتدية الحجاب خلال حضورها الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق المصري السعودي في كانون الثاني/يناير 2016 بالعاصمة السعودية الرياض.

أما الصورة الثانية فقد كشفت تناقضا كبيرا مع الصورة الاولى، حيث ظهرت “سحر نصر” خلال استقبالها من قبل الامير السعودي الوليد بن طلال على متن يخته الخاص وهو يرتدي “الشورت”.

اللافت أن اللقاء الذي أعلنت الوزارة تفاصيله في بيان رسمي، عقد على متن يخت خاص يمتلكه “الوليد” في منتجع “شرم الشيخ” السياحي، شمالي شرق البلاد، وبدا الحضور فيه من الجانب السعودي، مرتدين الـ”شورت” أيضا.

من جانبهم، شن الناشطون هجوما عنيفا على الوزيرة المصرية، مستنكرين ان تقوم وزيرة بزيارة مستثمر، باعتبار أن العكس هو الصحيح، مؤكدين في الوقت نفسه أن ارتدائها الحجاب العام الماضي في السعودية هي مجاملة رخيصة، على حد قولهم.

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