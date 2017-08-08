رد المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، بعنف، على تغريدة نشرها الحساب الرسمي لقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

“الإخبارية”، وفي مواكبتها للهاشتاغ الذي أطلقته حسابات سعودية، وإماراتية، واتهم قطر بتمويل “الإرهاب” في السودان، قالت نقلا عن مصادر لم تسمها، إن “خطة حزب الأمة الإخواني ترتكز على المطالبة بقبول موقف السلطات في الدوحة”.

ورد “مجتهد” على حساب “الإخبارية”، مخاطبا إدارة القناة، بتغريدة قال فيها: “حزب الأمة يا حمقى أكبر خصوم الإخوان في السودان”.

وتابع: “يا أخي إذا أنت جاهل ومتخلف، وظف لك مثقف يراجع التغريدة يستر عورتك”.

يذكر أن حساب “الإخبارية” عبر “تويتر”، أثار جدلا واسعا خلال الأزمة مع قطر، ونشر عدة أخبار تبين عدم صحتها لاحقا، ما اضطر القائمون على الحساب إلى حذفها، دون الاعتذار عنها.