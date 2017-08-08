رد المغرد السعودي الشهير “”، بعنف، على تغريدة نشرها الحساب الرسمي لقناة “الإخبارية” الرسمية.

 

“الإخبارية”، وفي مواكبتها للهاشتاغ الذي أطلقته حسابات سعودية، وإماراتية، واتهم بتمويل “الإرهاب” في ، قالت نقلا عن مصادر لم تسمها، إن “خطة الإخواني ترتكز على المطالبة بقبول موقف السلطات في ”.

 

ورد “مجتهد” على حساب “الإخبارية”، مخاطبا إدارة القناة، بتغريدة قال فيها: “حزب الأمة يا حمقى أكبر خصوم الإخوان في السودان”.

 

وتابع: “يا أخي إذا أنت جاهل ومتخلف، وظف لك مثقف يراجع التغريدة يستر عورتك”.

 

يذكر أن حساب “الإخبارية” عبر “تويتر”، أثار جدلا واسعا خلال الأزمة مع قطر، ونشر عدة أخبار تبين عدم صحتها لاحقا، ما اضطر القائمون على الحساب إلى حذفها، دون الاعتذار عنها.