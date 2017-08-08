كشفت مجلة “نيوزويك” الاميركية، عن تسريبات جديدة من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، يقلل فيه من أهمية منظمة الأمم المتحدة بطريقة ساخرة.

ووفقا للبريد الإلكتروني التي تحصلت عليه المجلة، فإن “العتيبة” قال للمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة “لانا نسيبة” إن منظمة الامم المتحدة لن تكون مهمة جدا في السنوات الأربع المقبلة، في إشارة واضحة إلى فترة حكم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد مرارا بوقف تمويل المنظمة خلال حملته الانتخابية إذا خرجت عن طوع الولايات المتحدة.

وأكدت المجلة على أن من شأن هذه التصريحات أن تعزز مخاوف الهيئات الحقوقية من أن عقيدة “ترامب” بشأن “أميركا أولا” ستضعف من الدعم للأمم المتحدة، وتمكن حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من مصادرة عنصر المحاسبة والمساءلة على الصعيد العالمي في المدى القصير على الأقل.

وتعود الرسالة المسربة إلى 19 يناير/كانون الثاني الماضي، عندما أرسلت “نسيبة” تحليلا بشأن المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة” نكي هيلي” إلى مسؤولين حكوميين إماراتيين كبار، بمن فيهم وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الشؤون الخارجية للإمارات أنور قرقاش، لكن الرسالة لم تشمل يوسف العتيبة، وأعادت نسيبة إرسالها له قائلة “أدركت أنني نسيت إدراج الشخص الأهم”.

وقالت نيوزويك إن “العتيبة” رد على نسيبة قائلا “لا تقلقي، لن تكون الأمم المتحدة مهمة جدا في السنوات الأربع المقبلة”. وأرفق ذلك برمز تعبيري مبتسم، فردت نسيبه بوجه مبتسم قائلة “أستطيع الاسترخاء إذا بينما تقوم أنت بالعمل الشاق”.

واعتبرت المجلة أن استخدام الرموز التعبيرية يوحي بأن الرسائل بودلت وديا بعيدا عن الرسمية، مشيرة إلى رفض “العتيبة” و”نسيبة” التعليق على الأمر.

ونقلت “نيوزويك” عن دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة -طلب عدم ذكر اسمه- قوله: “إنها ليست المرة الأولى التي يعتبر فيها أشخاص الأمم المتحدة غير مجدية، ولكننا ما زلنا على درجة كبيرة من الأهمية والدبلوماسية العالمية المتعددة الأطراف”