حذر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق «هنري كيسنجر» من أن تدمير تنظيم «الدولة الإسلامية» قد ينتج عنه قيام «إمبراطورية إيرانية راديكالية» بالمنطقة.

وفي مقال له نشرته صحيفة «كاب أكس» تحت عنوان «فوضى ونظام في عالم متحول»، قال «كيسنجر» إنه «بمجرد هزيمة التنظيم، وإذا احتلت إيران المناطق المستعادة؛ فإن النتيجة يمكن أن تؤدي إلى ظهور إمبراطورية جديدة».

وموضحًا وجه نظره بالتفصيل، بدأ وزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس «ريتشارد نيكسون» بالتحذير ممّا أسماه «تعقيدات انحياز أطراف النزاع في الشرق الأوسط».

وقال: «في هذه الظروف، فإن القول المأثور التقليدي الذي يعتبر عدو عدوك صديقك لم يعد ينطبق. في الشرق الأوسط المعاصر، عدو عدوك قد يكون أيضا عدوك. الشرق الأوسط يؤثر على العالم بسبب تقلّب أيدولوجياته بقدر ما هو الحال في إجراءاته المحددة».

وأوضح أيضا أن «حرب العالم الخارجي ضد التنظيم يمكن أن تكون بمثابة توضيح؛ فمعظم القوى، بما في ذلك إيران الشيعية والدول السنية، تتفق على ضرورة تدميره».

ويتساءل بعدها مستنكرا: «ولكن أي كيان يفترض أن يرث الأراضي المستعادة؟ ائتلاف من السنة؟ أم مجال نفوذ تهيمن عليه إيران؟”

«كيسنجر» اعتبر أن «الجواب بعيد المنال؛ لأن روسيا ودول حلف شمال الأطلسي تدعم الفصائل المتعارضة. وإذا كان (إقليم تنظيم الدولة الإسلامية) محتلا من قبل الحرس الثوري الإيراني أو القوات الشيعية المدرّبة والموجّهة من قِبله، فإن النتيجة يمكن أن تكون حزاما إقليميا يصل من طهران إلى بيروت، مما يمكن أن يمثل ظهور إمبراطورية راديكالية إيرانية».

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يدلي فيها «كيسنجر» بمثل هذه التحذيرات؛ إذ سبق، في العام الماضي، أن قال إن «التحدي الأكبر» الذي يواجهه الشرق الأوسط هو ما سمّاه «الهيمنة المحتملة» من قبل إيران.