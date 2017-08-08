أصاب محترف رمي السكاكين على لوح خشبي، رأس شريكه في اللعبة الاستعراضية الشهيرة خلال مهرجان ترفيهي أقيم في مدينة الطائف بالسعودية.

وأظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على نطاق واسع في السعودية، أحد الأشخاص يقف وخلفه لوح خشبي بينما يقوم آخر برمي السكاكين على جانبي اللوح دون أن يصيب شريكه الواقف أمام اللوح.

وبينما يعد أحد الحاضرين عدد السكاكين التي يتم رميها وتستقر باللوح الخشبي، فوجئ الحضور بالسكين رقم سبعة تصيب رأس الشخص الواقف ليتوقف التصوير لحظة صراخه.

ولا يعرف مصير الشخص الذي أصيب في اللعبة، فيما يصعب التأكد من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.