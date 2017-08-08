أصاب على لوح خشبي، رأس شريكه في اللعبة الاستعراضية الشهيرة خلال أقيم في مدينة بالسعودية.

 

وأظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على نطاق واسع في ، أحد الأشخاص يقف وخلفه لوح خشبي بينما يقوم آخر برمي السكاكين على جانبي اللوح دون أن يصيب شريكه الواقف أمام اللوح.

 

وبينما يعد أحد الحاضرين عدد السكاكين التي يتم رميها وتستقر باللوح الخشبي، فوجئ الحضور بالسكين رقم سبعة تصيب رأس الشخص الواقف ليتوقف التصوير لحظة صراخه.

 

ولا يعرف مصير الشخص الذي أصيب في اللعبة، فيما يصعب التأكد من صحة كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

 