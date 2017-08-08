اقدم صحفي مصري على تصرف وُصِف بـ”الهمجي” بعد انتزاعه لميكرفون التلفزيون الأردني خلال مؤتمر صحفي عقده مدرب النادي الفيصلي “نيبوشا” بعد انتهاء مباراة نهائي البطولة العربية.

وقال ناشطون أردنيون إن الاعلام المصري يظهر “باقذر صوره عبر رمي مايكرفون التلفزيون الاردني ووضع مايك قناة مصرية في بطولة يفرض بانها لتقريب العرب”!. حسب تعبيرهم

وقرر الاتحاد العربي برئاسة الأمير تركي بن عبد العزيز، استبعاد نادي الفيصلي الأردني، رسميًا من المشاركة في البطولة العربية لمدة 5 أعوام مقبلة.

وجاء القرار بعدما تعدى جمهور وإداريي نادي الفيصلي الأردني على حكم المباراة إبراهيم نور الدين، عندما أحرز لاعبو الترجي التونسي هدف التقدم الثالث لهم في المباراة النهائية من البطولة العربية.