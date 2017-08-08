أظهر مقطع فيديو لحظاتٍ صادمة لتعرّض طلبة إحدى المدارس لضربٍ عنيفٍ وبلا رحمة من قِبَل مدير مدرستهم في مدينة “فافماو” شرق الهند.

وقد التقط الفيديو معلم بالمدرسة، يدعى “اشيش توياري”، حيث يظهر التلاميذ وهم يتألمون ويصرخون في حين يواصل المدير ضربهم، على الأيادي والأصابع حتى أغمي على بعضهم. وقيل إن الضرب كان شديداً حتى إن العصي كانت تتكسر على أيادي الأطفال.

وقال المعلم إن التلاميذ: “يتعرضون للضرب بشكل منتظم بحجة غرس الانضباط”.

وخسر المعلم وظيفته هذه، نتيجة نشر هذا الفيديو على الإنترنت، وهو الآن يتخذ إجراءات ضد السلطات والمدرسة.