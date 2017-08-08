أصيب شرطي إسباني بكسر عنيف في قدمه أثناء محاولته وقف تدفق المهاجرين عبر بوابة حدودية مع المغرب، حيث حاول أن يعيق أحد الأشخاص بهدف إلقاء القبض عليه.

وقد أظهر مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة في المكان، أعداداً كبيرة من المهاجرين الأفارقة تجاوز عددهم 180 شخصاً وهم يتدفقون عبر بوابة حدودية إسبانية، قادمين من المغرب وسط عجز حراس البوابة.

وحاول الحراس وقف المهاجرين المتدفقين عبر البوابة ولكن دون جدوى. فبعد أن عبر عدد كبير منهم البوابة باتجاه الأراضي الإسبانية قام أحد الحراس بمحاولة إعاقة أحدهم، ما أدى إلى تعرضه لكسر مزدوج في قدمه اليمنى، وفقا لمكا نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.