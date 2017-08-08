تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطعا مصورا يسخر من المستشار الإعلامي بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، وذلك بعد فشله الذريع في منافسة قنوات «بي ان سبورت» وخداعه مواطني المملكة بعد وعدهم بإطلاق قناة تبث المباريات الحصرية، الأمر الذي انتهي بفضيحة كبرى حيث اتضح أن الأمر هو مجرد قرصنة لقنوات “bein” الرياضية القطرية.

وضمن حرب الأكاذيب و”الفبركة” التي يقودها إعلام “دليم” المدعوم من أبو ظبي، قالت صحيفة “الرياض” السعودية قبل أيام، إنه من المنتظر أن يعلن خلال الساعات المقبلة عن إطلاق القنوات الرياضية “beoutQ” المتخصصة في نقل البطولات الأوروبية، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق وسيتاح للجميع متابعة أغلب دوريات العالم عبر قنوات خاصة سيتم إطلاقها قبل بداية الدوريات الأوروبية وكذلك البطولات القارية والعالمية التي ستبث وفق آلية جديدة وبطريقة نظامية وعبر 10 قنوات وبتواجد أشهر معلقي العالم العربي.

وتابعت صحيفة «الرياض» مزاعمها في محاولة للنيل من قطر بأي شكل من الأشكال، أن قيمة الرسوم ستكون أقل بأضعاف عن إشتراك قنوات «بي ان سبورت» القطرية الناقل الحصري السابق، وسيتاح للجميع المتابعة مجاناً عبر الإنترنت.

ولم يمضِ الكثير على تداول الخبر حتى قام النشطاء بفضح كذب الصحيفة، ودشنوا هاشتاج #اطلاق_قنوات_beoutQ_الرياضية، كشفوا من خلاله كذب وتضليل الإعلام السعودي لمواطنيه.

وأوضح النشطاء أن ما يسمى بـ “قنوات_beoutQ” الرياضية، ما هو إلا سرقة وكذب على المساكين وفضيحة فنية وقانونية للسعودية.

ومن ناحية فنية يتضح أن النطاق الخاص بالموقع المذكور بالاعلان قد تم تسجيله من 4 أيام فقط، وتم اختيار النطاق .se لايهام الناس بانه موقع رسمي و se نطاق رسمي للسويد وليس السعودية.

كما أنه لا وجود لتطبيق كما ادعوا بل ان التطبيق الوحيد المتاح هو تطبيق اندرويد وتطبيق غير رسمي، وتملك BeIN القطرية حقوق بطولاتها في الشرق الأوسط وشمال افريقيا فضائياً وعبر الانترنت، وسواء كان النقل في قناة أو عبر streaming تملك “بي ان سبورت” الحق في الملاحقة القانونية.

وحقوق النقل عبر الـ streaming تنطبق عليها نفس كل الشروط الخاصة للبث والنقل الفضائي، ليثبت النشطاء أن هذه الضجة مجرد نصب علني علي المواطنين السعوديين وهي عبارة عن قرصنة غير قانونية.

شاهد..