طرح الفنان المغربي سعد لمجرد كليب أغنيته الجديدة “هيا لنذهب”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

وتدور قصة الكليب حول رجل ذي قلب مكسور قرر ترك كل متاعب هذا الحب خلفه والتطلع إلى غد جديد بأسس جديدة.

ومن جانبه قدم والد سعد التهاني لنجله على هذا الكليب، قائلاً: “دائماً موفق حبيبي ولدي سعد جديدك أكيد سيلقى تقديراً واحتراماً من كل معجبيك ومحبيك في بلدك الحبيب المغرب وفي كل البلدان العربية والعالمية بإذن الله”.

وتابع: “وبقديمك وجديدك ستبقى حاضراً ومميزاً في الساحة الفنية لأنك مخلص لفنك ولجمهورك ولوالديك ولبلدك المغرب المعطاء”.

يذكر أن هناك معلومات تفيد بأن الإقامة الجبرية لسعد لمجرد ستنتهي مع حلول سبتمبر المقبل وسيعود حراً طليقاً ومن المتوقع الإعلان عن براءته من قضية الاغتصاب التي اتُّهم بها مؤخراً في فرنسا.