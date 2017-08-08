تداول نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورة جديدة لخريطة جوية ترصد حركة الطائرات بمنطقة الخليج، وتمثل الصورة المتداولة انتصارا جديدا لقطر ضد دول الحصار، حيث تظهر طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية تخترق سماء الإمارات، وذلك عقب إلزام دول الحصار بفتح مسارات جوية بشكل إجباري عبر إتفاقية “إيكاو”.

وأنهت منظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة (إيكاو) اجتماعها الاستثنائي في مونتريال الكندية بمطالبة جميع الدول الأعضاء بالالتزام باتفاقية شيكاغو التي تنص على حرية الملاحة الجوية، ودعت المنظمة جميع أعضائها للتعاون من أجل ضمان سلامة وأمن الطيران

وأكدت هيئة الطيران المدني القطرية أن المجلس التنفيذي لمنظمة إيكاو استعرض الملف المقدم من دولة قطر، وأقر ضرورة التزام جميع الدول باتفاقية شيكاغو 1944 وملحقاتها، ودعا الدول لفتح المسارات على المياه الدولية.

وذكرت الهيئة عبر حسابها بموقع تويتر أن ملف قطر حظي بتأييد كبير من أعضاء مجلس منظمة الطيران المدني، وأشارت إلى أن قطر طلبت رسميا من المنظمة الدولية إنشاء إقليم معلومات الطيران الخاص بها.

وقالت “الجزيرة” إن اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران استمر نحو أربع ساعات، ونقل عن وزير المواصلات القطري قوله إن دول الحصار قدمت قبيل بدء الاجتماع بقليل لوائح فتح ممرات الطوارئ أمام طيران القطرية.

وأضافت أن اللوائح المقدمة من دول الحصار تستجيب لأحد المطالب التي رفعتها قطر إلى منظمة إيكاو، وأشار إلى أن المنظمة تدرس مطالب أخرى من قطر.

وقبلت المنظمة في وقت سابق النظر في شكوى قطر بهذا الشأن، رغم الضغوط التي مارستها دول الحصار.

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