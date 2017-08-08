تداول نشطاء موقع المقاطع المصورة الشهير “يوتيوب”، فيديو بثته قناة “تلسكوب” المهتمة بقضايا الخليج والشرق الأوسط، حوى تقريرا بعنوان “الملف الأسود”، يكشف عن عمق وسرية العلاقات الإسرائيلية والإمارات في المجالات الأمنية والاقتصادية، ويسلط الضوء على الدور الإسرائيلي المخابراتي في الإمارات ويتناول العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.

ويقول التقرير إن دولة الإمارات واحدة من أهم مناطق العمليات الأمنية والاستخباراتية والتجارية لإسرائيل في المنطقة العربية.

كما أشار التقرير إلى عدة شخصيات إسرائيلية بارزة تعاملت معهم الإمارات لتوثيق علاقتها بإسرائيل منهم:

“ديفيد ميدان”

ـ مستشار نتنياهو السابق الذي عمل لمدة 35 عاما بالموساد الإسرائيلي.

ـ عمل “ميدان” مع الإمارت عن طريق شركته “ديفيد ميدان بروجكتس”

ـ أجري تعاونا أمنيا بين البلدين منذ سنوات

رجل الأعمال “آفي لؤمي”

ـ مدير سابق لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي (ADS) تمكن عام 2012 من تأمين عقد لبيع طائرات بدون طيار للإمارات.

ـ تستخدم الإمارات الطائرات للقيام بعمليات خارج مناطقها مثل ليبيا والتجسس على مواطنيها.

رجل الأعمال والمسؤول الأمني السابق “مآتي كوخابي”

ـ أول رجل أعمال إسرائيلي ينجح في تثبيت أقدامه داخل السوق الأمني الإمارتي

ـ فاز بسلسلة عقود مع حكومة أبو ظبي بدءا من العام 2005.

وعدد التقرير أدلة عدة على التطبيع (الإسرائيلي ـ الإماراتي) الذي يهدف لتحقيق حلم إسرائيل بالمنطقة عن طريق استخدام بن زايد لتمرير سياستها بأيدي المفترض أنها عربية.

شاهد التقرير كاملا..