تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطعا مسجلا لاتصال الناشطة السورية”الحرة وسام” مع الداعية المصري عمرو خالد، كشفت فيه نفاقه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد أوهمته “الحرة وسام” بأنها تحدثه من ألمانيا ومؤيدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأنها كانت في استقباله أثناء زيارته الأخيرة لبرلين ليرد عليها عمرو خالد قائلا: “ربنا يباركلك يا رب ويتقبل منك يا رب”، الامر الذي يوحي بأن استقبال “السيسي” ومدحه هو “عبادة”.

وأكد “عمرو” خلال المكالمة على حديث “الحرة وسام” بان الجميع لا يريد أن يعطي “السيسي” فرصة لتحقيق الإنجازات المزعومة.

وفي تحول مفاجىء، توجهت “الحرة وسام” إلى عمرو خالد بسؤال: “انت مش شايف نفسك منافق” ليقوم فورا بقطع المكالمة.