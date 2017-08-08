قدمت الحكومة الإسرائيلية، عروضا مغرية لمصر، من أجل شراء أجزاء من أراضي سيناء (شمال شرق).

ونقلت صحيفة «ينتن نيوز» العبرية، عن مصادر لم تكشف هويتها، تقديم الحكومة الإسرائيلية عروض مغرية إلى النظام المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، لشراء أجزاء من أراضي شبه جزيرة سيناء.

وأرجعت الصحيفة، أسباب هذا التوجه الإسرائيلي إلى رغبتها في التخلص من خطر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك ضمان أمن حدودها مع مصر.

وتسعى (إسرائيل)، إلى استغلال الأزمة المالية التي تمر بها مصر، بحسب الصحيفة، التي أكدت أن (إسرائيل) بدأت بالفعل «وضع مسمار في سيناء، بحجة مساندة النظام في حربها ضد الإرهاب، أو عن طريق التلاعب في بنود اتفاقية كامب ديفيد».

ولفتت الصحيفة إلى أن المسئولين الإسرائيليين طالبوا في أحد العروض المقدمة بجزء من سيناء مقابل تعميرها والاستثمار به، حيث لعبوا بحجة استيطان جزء من الفلسطينيين في رفح المصرية؛ إثباتًا منهم بجديتهم في حل النزاع العربي الإسرائيلي بأسرع وقت.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن بيع شبه الجزيرة المصرية، تارة إلى الفلسطينيين، وتارة إلى (إسرائيل).

ومؤخرا، فجر وزير (إسرائيلي)، مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن خطة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء.

وتتضمن الخطة المصرية «اقتطاع 1600كيلو متر مربع من سيناء وضمها لقطاع غزة، على أن يتم عليها إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح».

وقال الوزير(الإسرائيلي) «أيوب قرا» والذي يشغل كذلك عضوية الكنيست عن حزب الليكود، إن رئيس الحكومة (الإسرائيلية) «بنيامين نتياهو» والرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» سوف يتبنيان الخطة المصرية.

وكتب «قرا» وهو وزير بلا حقيبة في حكومة «نتنياهو» في تغريدة على حسابه بموقع التواصل «تويتر»، قائلا:«سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصري بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية. وبذلك يُمهد الطريق لسلام شامل مع الائتلاف السني».

وكانت إذاعة جيش الاحتلال (جالي تساهال) قالت بتاريخ 8 سبتمبر/آيلول 2014 إن الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» (أبو مازن) رفض مقترحًا مصريًا لإقامة دولة فلسطينية على أجزاء من سيناء.

ووفقا للتقرير، فإن «السيسي» قدم هذه المبادرة لعباس خلال لقاء جمعهما قبل ذلك بأيام في القاهرة، وعرض عليه مضاعفة مساحة قطاع غزة 5 مرات داخل سيناء، على أن تكون الدولة الجديدة تحت حكمه.

لكن في المقابل، وبحسب التقرير، فإن «أبو مازن رفض التنازل عن المطلب الفلسطيني بالعودة لحدود ما قبل 5 يونيو/حزيران 1967، بالشكل الذي يسهل إيجاد حل لمسألة الحدود بين (إسرائيل) والفلسطينيين».

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال، أن «السيسي» قال لـ«أبو مازن»:«عمرك الآن 80عاما، إذا لم تقبل الاقتراح سيفعل ذلك من يأتي بعدك».