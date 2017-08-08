نشرت مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الأمريكية السابقة، هيلاي كلينتون، مجموعة من الصور خلال حضورها حفل زفاف لاعب كرة القدم الإسرائيلي أليكس سفييكا، في مدينة نيويورك من ابنة الملياردير المغربي “اليهودي” مارك لازر.

ووفقا للصور المنشورة عبر حسابها على موقع الصور “إنستجرام” ورصدتها “وطن”، فقد ظهرت “كلينتون وهي ترتدي زيا عربيا مغربيا لفت أنظار الضيوف المشاركين بالحفل.

وبحسب الصور المنشورة فقد ظهرت “كلينتون” برفقة زوجها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

كما كشفت الصور عن تخطي “كلينتون” لأزمة الهزيمة المرة التي تعرضت لها خلال الانتخابات الأخيرة، حيث بدت وان السعادة تغمرها وظلت تمسك يد زوجها طوال الحفل.