في مداخلة له بقناة “الجزيرة” الفضائية، قال المعارض الإماراتي جاسم الشامسي إنه يشعر بالعار عندما يتحدث عن الإمارات بسبب سياسات النظام “الشيطانية” بالمنطقة، والتي ترتب عليها تفكك منطقة الخليج.

وأضاف “الشامسي” في مداخلته:”أشعر بالعار والشنار عندما أتحدث عن الإمارات بسبب ما يقوم به نظام الإمارات الذي يقدم نفسه على أنه منارة للسعادة والتسامح لكنه في الحقيقة يخفي وارئه قدر هائل من الانتهاكات والاستخفاف بالإنسان وحقوقه”

وتابع:”بدأت هذه الانتهاكات عام 1992 بعد وصول بعد القيادات والمسئوليين الإماراتيين إلى مناصب بالمنظمات الحقوقية منهم محمد بن زايد، وبعد ذلك تم تأسيس معهد الدراسات للبحوث الاستراتيجية والذي وضع خطة تعمل على هدفين الأول مجابهة الحريات ودحضها، والثاني تعزيز جانب العلمانيين في الإمارات”

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