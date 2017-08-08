استمرارا لحالة الجدل التي رافقت حادثة وفاة الراقصة “غزل”، عرض الإعلامي محمد الغيطي، مقطع فيديو يعرض لأول مرة يكشف محاولة تهريب العاملين داخل المستشفى التي شهدت واقعة الوفاة لجثتها بعد وفاتها للتهرب مسئوليتهم.

وأوضح “الغيطي” الذي عرض الفيديو خلال برنامج “صح النوم” المذاع على فضائية “LTC” إلى إن إحدى صديقات غزل قامت بتصوير الفيديو، مطالبا وزير الصحة بالتحقيق في الواقعة.

يُشار إلى أنّ والد الراقصة “غزل” وزوجها، أكّدا أنها كانت متزوجة عرفياً، إلا أن الجنين توفي في بطنها، وكان من الضروري إجراء عملية جراحية عاجلة لها، إلا أن حالتها الصحية تدهورت عقب إجراء الجراحة، حتى فارقت الحياة، واتهموا مسئولي المستشفى بالإهمال الذي تسبب في وفاتها.