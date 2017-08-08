تداول ناشطون كويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” صورة اعتبروها مهينة لبلادهم خلال استقبال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لمبعوث أمير الكويت ووزير خارجيتها الشيخ صباح الخالد الصباح خلال إيصاله رسالة حول الأزمة الخليجية.

ووفقا للصورة التي رصدتها “وطن”، فقد استقبل “الجبير” نظيره الكويتي وتم وضع علم دولة الكويت صغيرا جدا وعلى كرسي يتوسط الوزيرين بجانبه العلم السعودي، في حين ظهر علم سعودي آخر وضخما كخلفية للوزير الجبير.

الصورة المتداولة أثارت غضب الكثير من الكويتيين، في حين طالب النائب الكويتي، صالح أحمد عاشور السعودية بضرورة تصحيح ما اعتبره بـ”الخطأ البروتوكولي”، مبديا غضبه من ابتسامة “الجبير”، في إشارة إلى تعمده لهذا الامر.

وقال “عاشور” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” على الشقيقة المملكة العربية السعودية تصحيح الخطأ البروتوكولي بالنسبة للعلم الكويتي وابتسامة الجبير لا تعجبني”.

على الشقيقه المملكة العربيه السعوديه تصحيح الخطأ البروتوكولي بالنسبه للعلم الكويتي وإبتسامه الجبير لا تعجبني pic.twitter.com/plAEFNOiZ4 — صالح أحمد عاشور (@SalehAshoor) August 7, 2017

أما النائب الكويتي السابق “عبد الحميد دشتي” فعلق قائلا: ” لا تعليق ! بس شوف علم وطني الكويت سلمت للمجد !”.