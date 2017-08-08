بينما يستعد الفنان المصري، تامر حسني، للحدث الأبرز على مدى مشواره الفني، الأربعاء، بعد دعوته من قبل مجلة “enigma” في الولايات المتحدة لعرض فيلمه “تصبح على خير” على المسرح الصيني في هوليود، اشتعلت مواقع التواصل في السعودية، بعد انتشار صور، تظهره وهو يقبّل السعودية “مودل روز”.

ونشرت “مودل روز” عدة مقاطع عبر حسابها الرسمي “سناب شات”، توثق فيها لحظة حضورها لحفل تامر حسني في هوليوود.

وعلقت “مودل روز” في الفيديو، بأنها لا تكاد تصدق نفسها بأنها تحضر حفلا لتامر حسني، كما أعربت عن سعادتها بلقاء المطربة المصرية أنغام، وزوجة تامر حسني، بسمة بوسيل”.

وأثار الحدث وقبلة “تامر حسني” اهتمام السعوديين وغيرة السعوديات، عبر هاشتاغ “تامر حسني” و”مودل روز”، في موقع “تويتر”.

وتوجه مع “حسني” إلى حضور العرض الأول للفيلم زوجته بسمة بوسيل، والمطربة أنغام، والمخرجة هالة سرحان.