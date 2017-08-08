تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة “سيلفي” التقطها مجموعة من الشباب المصريين مع اللواء طبيب إبراهيم عبد العاطي الشهير بـ”عبد العاطي كفتة”.

المثير في الصورة التي التقطت في احد مطاعم المشويات بمنطقة “شبرا” بالقاهرة، هو مصادفتها مع تناول اللواء “عبد العاطي” وجبة من “الكفتة”، وهو الأمر الذي جعلوا منه مناسبة لتجديد السخرية منه ومن اختراعه المزعوم الذي أعلن عنه في شباط/فبراير 2014 لعلاج فيروس نقص المناعة المكتسبة (إيدز) وفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) بالكفتة.

وكتب ناشطون في مواقع التواصل، تعليقات تسخر من اللواء عبد العاطي وتتهكم بأنه يجري أبحاثه الطبية على الكفتة، لافتين إلى أن عبد العاطي يأكل اختراعه.

العالم المصري الجليل البطل «عبد العاطي كفتة» بيدمر ابحاثه واوراقه عن طريق المضغ ثم البلع بعد ما حاولت اسرائيل الوصول لسر الجهاز اللي اخترعه. pic.twitter.com/q6vjjE3Pf7 — Ahmad (@Manshy) August 8, 2017

صورة لبعض الشباب مع اللواء عبد العاطي كفتة في معمل التحاليل الخاص به.. pic.twitter.com/LwBanyAnTt — Heba Ali (@hebaalio) August 8, 2017

عبد العاطي كفتة .. أثناء تناااااوله العلاج pic.twitter.com/Rh3EdZ95ef — ‏فرحة للقلب يارب (@MervatHashad) August 8, 2017

عبد العاطى كفته بياكل اختراعه يا رجاله pic.twitter.com/pgiCNxJEHJ — FAROUK GAD (@faroukgad99) August 8, 2017

من اعمالكم سلط عليكم

مجموعه من الشباب

حفقوا سيادة اللواء عبد العاطي كفته

في صبحي كابر

وهو بيعمل بحث علي صباعين كفته

عاش عبد العاطي — DR AHMED ELTEMAMY (@AhmedBEltemamy) August 8, 2017

الدكتور عبد العاطي كفته اثناء تناوله اتنين إيدز حجم كبير في مطعم صبحي كابر https://t.co/EtXwfcbAQV — محمد بدر (@bedro14) August 8, 2017

وكان “عبدالعاطي” قد تحول إلى مادة للسخرية منذ 3 سنوات، عندما قدمه الجيش المصري في صورة رئيس لفريق طبي توصل لاختراع عالمي غير مسبوق لعلاج الإيدز، وتم تسويق الاختراع إعلاميا كإنجاز طبي لوزارة الدفاع.

وظهر “عبدالعاطي” في مؤتمر صحفي بحضور المراسلين العسكريين شارحا الاختراع المزعوم، وقال جملته الشهيرة “نآخد من المريض الفيروس ونقدمه له صباع كفتة يتغذى عليه” ومن هنا نال لقبه على مواقع التواصل الاجتماعي “عبدالعاطي كفتة”.

وأعقب إعلان اللواء “عبدالعاطي” ضجة إعلامية كبيرة حول “اختراع الجيش”، وصلت لحد ادعاء صحف أن الجهاز سوف يشفي آلاف المرضي من فيروس “سي” وحتى “الإيدز”، ما سيحقق لمصر عوائد مالية ضخمة، الأمر الذي دفع الكثير من المصابين بفيروس سي للتوقف عن تناول علاجهم على أمل أن يتم شفائهم بواسطة الجهاز المزعوم.

وفي يوليو/تموز 2016م، قررت لجنة التحقيق بنقابة الأطباء إحالة الأطباء الذين شاركوا في الإعلان عن الجهاز إلى هيئة التأديب بالنقابة، بتهمة الإعلان والترويج للجهاز الخاص بعلاج الأمراض الفيروسية قبل إتمام الخطوات العلمية المتعارف عليها.