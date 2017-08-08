أطلّت الفنانة الأمريكية “ريهانا”، بملابس مثيرة جداً خلال احتفالها بأكبر المهرجانات في “بربادوس” -دولة تقع في جزر الكاريبي-، وهو مهرجان الحصاد السنوي Crop Over Festival.

واستعرضت ريهانا البالغة من العمر 29 عامًا، جسدها ومفاتنها في بيكيني مرصع بالجواهر، وتجولت في شوارع مسقط رأسها.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن ريهانا لم تفوت اغتنام الفرصة للتباهي بمنحنياتها الجديدة التي اكتسبتها مؤخرًا، وتلك التغيرات الطارئة على تطور أزيائها.

ريهانا الحائزة على جائزة غرامي، بدت واثقة من ملابسها الصارخة أكثر من أي وقت مضى، بعد مواعدة رجل الأعمال السعودي حسن جميل ابن الميلياردير عبداللطيف جميل.