نجا “391 ” حاجا، الثلاثاء، من حريق اندلع في سكن للحجاج في حي العزيزية بمدينة مكة غربي السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إن الحريق اندلع في غرفة تقع بالدور السابع من مبنى مكون من سبعة أدوار يسكنه حجاج من الجنسية الهندية يقدر عددهم بحوالي 391 حاجاً.

وبين أنه تم إخلاء الحجاج، قاطني المبنى، احترازيا نتيجة لكثافة الأدخنة عن طريق وحدات الإنقاذ، مشيراً إلى أنه “جرى إخماد الحريق والسيطرة على الحادث دون حدوث أي إصابات”.

وأفاد بأن فريق التحقيق بالإدارة باشرت التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، في وقت سابق إن فرقه بمكة المكرمة “باشرت حريقاً اندلع في عمارة بحي العزيزية يسكنها 391 حاجا، دون حدوث أي إصابات”.

وبث الدفاع المدني صورا لعمليات إخماد الحريق، وصورة أخرى ظهر فيها تجمع الحجاج أمام العمارة السكنية بعد إخلاءها.

ويتواصل حتى الثلاثاء، توافد ضيوف الرحمن على المملكة، بعد أن وصلت أولى طلائعهم إلى مدينتي جدة والمدينة المنورة، في 24 يوليو/ تموز الماضي.

ويؤدي فريضة الحج سنويا ما بين مليونين وأربعة ملايين مسلم منهم بين 1.5 مليون إلى مليونين من خارج السعودية، حسب الأرقام الرسمية.

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