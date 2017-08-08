استمرارا لمسلسل سقوط الإعلام السعودي وفي فضيحة جديدة لإعلام آل سعود الرسمي، نشر تلفزيون قطر تقريرا، كشف فيه عن سقطة جديدة “فاضحة” لقناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

ونشر التقرير “سقطة” جديدة للقناة السعودية صاحبة الخلل الفني الشهير في واقعة الترجمة لوزير الخارجية الألماني، تمثلت في نشر قناة الإخبارية “تغريدة” نقلتها عن حزب الأمة بالسودان واصفة الحزب بـ”الإخواني”. وجاء بها:”عاجل مصادر لـ الإخبارية: خطة حزب الأمة الإخواني ترتكز على المطالبة بقبول موقف السلطات في الدوحة”.

لتنهال تعليقات النشطاء على تغريدة القناة السعودية، بين مستهجنا ومستغرب من ضعف مستوى القناة في معرفة الأحزاب بالسودان، فالحزب الذي قصدته القناة يعرف بأنه من أقدم الأحزاب القومية بالسودان ولا يمد للإخوان بصلة.

وتابع التقرير: “إنه الاندفاع الأعمى إلى إلصاق التهم بقطر ومحاولة شيطنتها ،أغوى المراهقين إعلاميا ولم يعودوا يعلموا أي منقلبا ينقلبون”.

شاهد التقرير كاملا من هنا: