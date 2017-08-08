تداول نشطاء موقع التدوين الصغر “توتير”، مقطعا مصورا يظهر استهداف وتفجير مستودع كبير للذخيرة، قالوا إنه تابع للإمارات بمحافظة “المهرة” على الحدود “اليمنية السعودية العمانية”، حيث استخدمه “بن زايد” بشكل سري لمد مرتزقته من الحوثيين وغيرهم بالسلاح والذخيرة لتنفيذ أعمال تخريبية ضد الدول الثلاث.

ويعلق النشطاء على الفيديو المتداول والذي لم يتسن لـ(وطن) التأكد من صحته أو توقيت ومكان تصويره، أن المستودع تم اكتشافه عن طريق مجموعة رعاة من “المهرة”، والذين بدورهم أبلغوا شيخ مشايخ المهرة وبدوره أبلغ السلطنة بذلك.

وأضاف النشطاء:”قامت فرق مشتركة بتدمير المستودع وغلق الحدود اليمنية العمانية في وجه الحافلات الإماراتية القادمة من اليمن والعكس”.

وتابعوا: “وهذا يكشف ما كان يخطط له بن زايد ضد سلطنة عمان، حيث إذا اكتشفه أمره يتهم فيها عمان بمد الحوثيين وميلشيات صالح بالسلاح”

وأشار النشطاء أن الأسلحة والذخائر التي تم تدميرها صناعة كورية شمالية من المصانع الذي يمولها محمد بن زايد، حيث أصبحت التهمة الأمريكية للإمارات أكيدة بتزويد كوريا بالأموال الإماراتية”.

واختتم النشطاء تعليقاتهم بالقول: “وقبل التدمير أخذت السلطات العمانية صورا كامله للأسلحة وسلمت نسخة منها للمخابرات الأمريكية”.

شاهد الفيديو المتداول..