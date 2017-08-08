ذكرت قناة OTV اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أن “الفنانة مي حريري نقلت إلى أحد المستشفيات في بيروت وذلك بعد محاولتها الانتحار إثر تعرضها لصدمة عاطفية بعد أن اكتشفت خيانة حبيبها لها”.

ونشر الموقع صورة لمي حريري قالت القناة إنها من داخل المستشفى وتظهرها راقدة على سرير العلاج، دون أي توضيح بشأن حالتها الصحية.

ونشرت الفنانة اللبنانية عبر حسابها بموقع “إنستغرام” صورة مفعمة بالحيوية والإشراق علقت عليها باللغة الفرنسية قائلة “Bonjour #” (صباح الخير باللغة العربية)، تفاعل معها العديد من متابعيها.

وتكررت حالات الطلاق في حياة الفنانة مي حريري، والتي أرجعت أسبابها حينها إلى “خيانات” أزواجها، وقالت في تصريحات صحفية آنذاك إن أزواجها الثلاثة الأوائل خانوها واحداً تلو الآخر، وإنها لا تهوى الطلاق”.

واعتبرت زوجها السابق الموسيقار الراحل ملحم بركات استثناءً من ذلك، ووصفته بأنه “إنسان محترم حتى في حالات غضبه”.

وأضافت مي أنها “امرأة من النوع الذي يكره الخيانة”، مشيرة إلى أنها تملك “ذكاء يمكنها من كشف خيانة الأزواج بسرعة”، بحسب تصريحاتها التي أدلت بها ضمن مقابلة مع قناة “mbc”.

غير أنّ موقع “الجرس” أكد أن “مي” ليس لديها اي علاقة عاطفية جديدة، وقد تكون تعرضت لوكعة صحية بسيطة لا غير.