أعلن نادي موناكو بطل الدوري الفرنسي، الاثنين، تعاقده رسمياً مع الدولي الجزائري رشيد غزال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى عام 2021.

وقال النادي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني: “تعاقدنا مع رشيد غزال حتى يونيو 2021 في صفقة انتقال حر، بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد”.

ورفض غزال، البالغ من العمر 25 عاماً، تجديد عقده مع ليون هذا الصيف؛ وهو ما انتهى به في نهاية المطاف إلى مغادرته إلى صفوف موناكو، علماً بأن أندية أوروبية عدة أبدت اهتماماً بخدمات الدولي الجزائري؛ أبرزها الثنائي الإيطالي روما وميلان.