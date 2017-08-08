للتذكير بمواقف الإمارات المخزية ضد القضية الفلسطينية، أعاد ناشطون بموقع التدوين المصغر “توتير” تداول فيديو قديم حوى جزء من برنامج الإعلامي أحمد منصور بقناة “الجزيرة”، تحدث فيه عن تقارير لصحف إسرائيلية أفادت بأن الإمارات أخبرت إسرائيل باستعدادها لتحمل التكلفة المادية لأي حرب يشنها الاحتلال ضد غزة وحركة حماس.

ووفقا للمقطع القديم الذي رصدته (وطن)، يقول أحمد منصور نقلا عن الصحف الإسرائيلية حينها:”وزير خارجية الإمارات التقى مع وزير خارجية إسرائيل في باريس، وتعهد له بدفع تكاليف الحرب على غزة حال قيام إسرائيل بالقضاء على حماس”.

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي “أيوب قرّا”، قد صرح أول أمس، الأحد، بأن إسرائيل قررت إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” وسحب اعتماد صحفييها، أسوة بما فعلته “دول عربية سنية معتدلة”، في إشارة إلى الدول المحاصرة لقطر.

وصرح “قرا” بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي “لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي” بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.

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