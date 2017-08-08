نشرت جريدة محلية جزائرية صادرة بالفرنسية اسمها” لوبروفنسيال”، إشاعة عن ما أسمته بـِ“ثورة البكيني”، تتعلق بيام بعض الفتيات في مدينة “عنابة”، بإنشاء مجموعة خاصة على “فيسبوك” لتشجيع بعضهمن البعض على السباحة بالملابس التي يخترنها في مواجهة من يرفضون ارتداء “البكيني” بالشواطئ، وبنشر صور لفتيات على الشاطئ، لسن حتى بـ”البيكيني”.

وسرعان ما تلقفت وسائل الإعلام الفرنسية بالاعتماد على حسابات لأسماء مستعارة على “فيسبوك” و “تويتر”، لتحول القصة إلى عنوان كبير “ثورة البيكيني في الجزائر”، بخلفيات يختلط فيها “الاستشراقي” بـ”الإسلاموفوبي” و”الإكزوتيكي”(الغرائبي)، و”البوركيني” و “القيم الجمهورية” والـ”كليشيهات الاستعمارية” المعهودة.بحسب “القدس العربي”

ومنذ بداية يوليو (تموز) الماضي، أبرزت صحف ومجلات ومواقع وقنوات فرنسية خاصة، وبعضها إيطالية و حتى عربية، أن الجزائر تعيش “ثورة بيكيني” بدأت في عنابة بشرق الجزائر وأنها أخذت بعداً وطنيا وحشدت آلاف “الثائرات” المستعدات للتظاهر بارتداء “البكيني” ضد تضييق الحملة الأصولية المزعومة لمنعهن من ذلك و”فرض البوركيني” عليهن.

وتحدثت وسائل الإعلام نفسها عن المظاهرة الكبرى، التي سميت “السباحة الجمهورية الكبرى” المنتظر أن تشارك فيها 300 امرأة كانت سيحتضنها شاطئ “تيشي” بولاية بجاية، والتي كانت مقررة في الـ7 أغسطس/ آب. لكن “تمخض الجبل ولم يلد بيكيني”! بعد أن اتضح أن القصة كلها لم تكن إلا “كذبة” من البداية، وتحول المشهد إلى مسخرة حقيقية على وسائل التواصل.