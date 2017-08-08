شن المحامي الكويتي المعروف الدكتور محمد مساعد الدوسري، هجوما عنيفا على  الكاتب الصحفي السعودي ومدير قناة “العربية” السابق، ، وذلك بعد اتهامه للكويت بأنها تحولت إلى ساحة إعلامية لخدمة ، واصفا “الراشد بـ”عراب الليبرادكتاتورية” في المنطقة.

 

وقال “الدوسري” في تغريدة دونها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”عبدالرحمن الراشد عراب الليبرادكتاتورية في المنطقة فالليبرالية التي يعرفها داعمة لكل أنواع الدكتاتورية والقمع والاضطهاد.. حربه مع الدين فقط”

وتابع في تغريدة أخرى:”عبدالرحمن الراشد وتابعيه في ، لا يدرون أن الليبرالية الحقه تحمل معها حرية الرأي والتعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة”

وكان ” الراشد” قد اتهم “” بأنها تحولت إلى ساحة إعلامية مدافعة عن قطر، وذلك على إثر منعها توزيع صحيفة “” بعد نشرها مقالا له طالبها فيه برد الجميل للسعودية لدفاعها عنها في حرب الخليج.

 

وقال “الراشد في تدوينة له ردا على الأمر: ” ان كان صحيحاً فهو يؤكد على ما كتبته، حكومة #قطر حولت #الكويت ساحة اعلامية لها”.

 

وكان الكاتب الصحفي السعودي والمدير السابق لقناة “العربية”، عبد الرحمن الراشد، قد طالب  الكويت برد الجميل لدول الحصار على قطر لوقوفهم ودفاعهم عنها أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

 

وقال “الراشد” في مقال له نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة في لندن بعنوان: ” أزمة قطر واحتلا الكويت” مهاجما بعض وسائل الإعلام الكويتية التي قللت من دور مجلس التعاون الخليجي والسعودية خاصة في أزمة حرب الخليج وتشبيهها أزمة قطر باحتلال الكويت زاعما أن “الحقيقة معكوسة تماماً، ففي هذه الأزمة الدولة المعتدية هي قطر، والضحية هي الدول الأربع”، على حد قوله

 

واتهم “الراشد” الذي يعتبر رجل الأقوى  في تخطيط السياسات الإعلامية في السعودية، الدوحة بأنها “عملت على زعزعة وإسقاط أنظمة والسعودية ومصر والإمارات”، متهما إياها بأنها دعمت “ثورة (حراك سبعة رمضان)”، وأنها  “تولت عمليات شراء مئات الأصوات في الداخل لهذا الغرض، دفعت لهم أموالاً مباشرة لحساباتهم”، زاعما في الوقت نفسه أنها دعمت “المعارضة الشيعية المتطرفة في لإسقاط حكم آل خليفة، والدعوة والتمويل الصريح للإخوان لإسقاط حكومة بالقوة”، وانها “هي الوحيدة التي تقوم برعاية وتمويل معارضين إماراتيين في الخارج!”.

 

وتوجه “الراشد” في حديثه للكويت مطالبا إياها بأن تتذكر أن “هذه الدول الأربع هي التي هبت لنجدة بلدهم عندما أسقط صدام نظامها، ومن الوفاء أن تقف الكويت إلى جانبها، أو على الأقل ألا تترك ساحتها للاستخدام القطري سياسياً وإعلامياً واقتصادياً!”، على حد قوله.