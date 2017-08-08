شن المحامي الكويتي المعروف الدكتور محمد مساعد الدوسري، هجوما عنيفا على الكاتب الصحفي السعودي ومدير قناة “العربية” السابق، عبد الرحمن الراشد، وذلك بعد اتهامه للكويت بأنها تحولت إلى ساحة إعلامية لخدمة قطر، واصفا “الراشد بـ”عراب الليبرادكتاتورية” في المنطقة.

وقال “الدوسري” في تغريدة دونها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”عبدالرحمن الراشد عراب الليبرادكتاتورية في المنطقة فالليبرالية التي يعرفها داعمة لكل أنواع الدكتاتورية والقمع والاضطهاد.. حربه مع الدين فقط”

عبدالرحمن الراشد عراب الليبرادكتاتورية في المنطقة فالليبرالية التي يعرفها داعمة لكل أنواع الدكتاتورية والقمع والاضطهاد حربه مع الدين فقط — د.محمد مساعد الدوسري (@maldosri) August 7, 2017

وتابع في تغريدة أخرى:”عبدالرحمن الراشد وتابعيه في دبي، لا يدرون أن الليبرالية الحقه تحمل معها حرية الرأي والتعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة”

عبدالرحمن الراشد وتابعيه في دبي لا يدرون أن الليبرالية الحقه تحمل معها حرية الرأي والتعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة — د.محمد مساعد الدوسري (@maldosri) August 7, 2017

وكان ” الراشد” قد اتهم “الكويت” بأنها تحولت إلى ساحة إعلامية مدافعة عن قطر، وذلك على إثر منعها توزيع صحيفة “الشرق الأوسط” بعد نشرها مقالا له طالبها فيه برد الجميل للسعودية لدفاعها عنها في حرب الخليج.

وقال “الراشد في تدوينة له ردا على الأمر: ” ان كان صحيحاً فهو يؤكد على ما كتبته، حكومة #قطر حولت #الكويت ساحة اعلامية لها”.

وكان الكاتب الصحفي السعودي والمدير السابق لقناة “العربية”، عبد الرحمن الراشد، قد طالب الكويت برد الجميل لدول الحصار على قطر لوقوفهم ودفاعهم عنها أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وقال “الراشد” في مقال له نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية الصادرة في لندن بعنوان: ” أزمة قطر واحتلا الكويت” مهاجما بعض وسائل الإعلام الكويتية التي قللت من دور مجلس التعاون الخليجي والسعودية خاصة في أزمة حرب الخليج وتشبيهها أزمة قطر باحتلال الكويت زاعما أن “الحقيقة معكوسة تماماً، ففي هذه الأزمة الدولة المعتدية هي قطر، والضحية هي الدول الأربع”، على حد قوله

واتهم “الراشد” الذي يعتبر رجل الإمارات الأقوى في تخطيط السياسات الإعلامية في السعودية، الدوحة بأنها “عملت على زعزعة وإسقاط أنظمة البحرين والسعودية ومصر والإمارات”، متهما إياها بأنها دعمت “ثورة (حراك سبعة رمضان)”، وأنها “تولت عمليات شراء مئات الأصوات في الداخل لهذا الغرض، دفعت لهم أموالاً مباشرة لحساباتهم”، زاعما في الوقت نفسه أنها دعمت “المعارضة الشيعية المتطرفة في البحرين لإسقاط حكم آل خليفة، والدعوة والتمويل الصريح للإخوان لإسقاط حكومة عبد الفتاح السيسي بالقوة”، وانها “هي الوحيدة التي تقوم برعاية وتمويل معارضين إماراتيين في الخارج!”.

وتوجه “الراشد” في حديثه للكويت مطالبا إياها بأن تتذكر أن “هذه الدول الأربع هي التي هبت لنجدة بلدهم عندما أسقط صدام نظامها، ومن الوفاء أن تقف الكويت إلى جانبها، أو على الأقل ألا تترك ساحتها للاستخدام القطري سياسياً وإعلامياً واقتصادياً!”، على حد قوله.