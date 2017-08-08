أكد الكاتب والسياسي العراقي المعروف ، أن الأزمة الخليجية ستنتهي خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن نهاية العبث الإماراتي بالمنطقة باتت قريبة جدا.. حسب وصفه.

 

وقال “البصري” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”أيام قليلة وينتهي .. الإرادة الأميركية فوق الجميع ونهاية العبث الإماراتي قريبة جدا جدا…”

وتابع مؤكدا ومدلل على رؤيته:” لا تهرول عبثا وجهودها السلمية المدعومة أمريكيا ستفكك الصراع الخليجي وتحل السلام وإن  رغمت انوف المصالحة حتمية وليست مجرد خيار…!”

 

وتأكيدا على هذا الكلام، ووفقا لما رصدته (وطن)، طالب الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد ، أول أمس الأحد، الدول الخليجية بتخفيف حدة الاحتقان السياسي والإعلامي والنفسي في المشهد السياسي الخليجي. والاتفاق على فترة من الصمت الإعلامي ووقف فوري للحملات الإعلامية التي انحدرت لهاوية غير مسبوقة من الفجور.. حسب وصفه.

 

هذه العبارات التي كتبها الأكاديمي الإماراتي المقرب من محمد بن زايد في مقال له نشر على “cnn”، تؤكد انتصار في معركتها ضد ، وأن بدأت تدفع برجالها أمثال “عبدالخالق عبدالله” لتلطيف الأجواء وفك الخصار تدريجيا بما يحفظ ماء وجه بزعامة الإمارات، وأن الأزمة الخليجية ستحل قريبا جدا.

 

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