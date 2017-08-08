أكد الكاتب والسياسي العراقي المعروف داود البصري، أن الأزمة الخليجية ستنتهي خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن نهاية العبث الإماراتي بالمنطقة باتت قريبة جدا.. حسب وصفه.

وقال “البصري” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”أيام قليلة وينتهي الصراع الخليجي.. الإرادة الأميركية فوق الجميع ونهاية العبث الإماراتي قريبة جدا جدا…”

أيام قليلة وينتهي الصراع الخليجي..الإرادة الأميركية فوق الجميع ونهاية العبث الإماراتي قريبة جدا جدا… — داود البصري (@dawoodalbasri) August 8, 2017

وتابع مؤكدا ومدلل على رؤيته:”الكويت لا تهرول عبثا وجهودها السلمية المدعومة أمريكيا ستفكك الصراع الخليجي وتحل السلام وإن رغمت انوف المصالحة حتمية وليست مجرد خيار…!”

الكويت لا تهرول عبثا وجهودها السلمية المدعومة أمريكيا ستفكك الصراع الخليجي وتحل السلام وإن رغمت انوف

المصالحة حتمية وليست مجرد خيار…! — داود البصري (@dawoodalbasri) August 8, 2017

وتأكيدا على هذا الكلام، ووفقا لما رصدته (وطن)، طالب الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أول أمس الأحد، الدول الخليجية بتخفيف حدة الاحتقان السياسي والإعلامي والنفسي في المشهد السياسي الخليجي. والاتفاق على فترة من الصمت الإعلامي ووقف فوري للحملات الإعلامية التي انحدرت لهاوية غير مسبوقة من الفجور.. حسب وصفه.

هذه العبارات التي كتبها الأكاديمي الإماراتي المقرب من محمد بن زايد في مقال له نشر على “cnn”، تؤكد انتصار قطر في معركتها ضد دول الحصار، وأن الإمارات بدأت تدفع برجالها أمثال “عبدالخالق عبدالله” لتلطيف الأجواء وفك الخصار تدريجيا بما يحفظ ماء وجه دول الحصار بزعامة الإمارات، وأن الأزمة الخليجية ستحل قريبا جدا.

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