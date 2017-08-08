كشفت مصادر جزائرية مطلعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبدى إعجابه بطريقة مثيرة جدا بأحد وزراء حكومة عبد المالك سلال السابقة لدرجة أنه استفسر حول مصيره ودوره المستقبلي في الساحة السياسية في الجزائر.

وقالت المصادر إن دبلوماسيين فرنسيين يتابعون عن كثب نشاط وزير الخارجية الجزائري السابق والدبلوماسي المخضرم رمطان لعمامرة ، لدرجة أن الوزير تلقى قبل أيام قليلة دعوة لحضور أشغال مؤتمر دبلوماسي في العاصمة الفرنسية باريس، كما تلقى قبلها دعوة من السفير الفرنسي في الجزائر لحضور لقاء مجاملة معه.

وبحسب المصادر التي تحدثت لموقع “الجزائرية للأخبار”، فإن الفرنسيين مهتمين بموضوع الوزير السابق رمطان لعمامرة في إطار حسابات تتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة في الجزائر وبحث احتمالية ترشحه لانتخابات الرئاسة .