شن الامير السعودي عبد العزيز بن فهد، نجل الملك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز هجوما عنيفا على لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، واصف إياه بالخائن والشيطان وقاتل المسلمين من السند إلى الهند.

وقال “ابن فهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قال سبحانه, ومن يهن الله فماله من مكرم, وقال, وأملي لهم إن كيدي متين, وقال رسول الله لكل غادر لواء يوم القيامة, أو كما قال. #شيخ_الفخر_محمد_بن_زايد”.

قال سبحانه,ومن يهن الله فماله من مكرم,وقال,وأملي لهم إن كيدي متين,وقال رسول الله لكل غادر لواء يوم القيامه,أوكماقال. #شيخ_الفخر_محمد_بن_زايد — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 8, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى ردا على صورة نشرها أحد المغردين اعتبرت “ابن زايد” رمز استقرار الإمارات قائلا:” مثل ماقلت في آخر الصوره, ممتاز أقعد في بلادك وأشكر الله, إذا فعلتها كلنا نجيك ونحب خشمك, لكن أنت منتشر من السند للمغرب تقتل المسلمين, طيب مالي تقتلهم ليه”.

مثل ماقلت في آخرالصوره,ممتازأقعدفي بلادك وأشكرالله,إذافعلتهاكلنانجيك ونحب خشمك,لكن أنت منتشرمن السندللمغرب تقتل المسلمين,طيب مالي تقتلهم ليه https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وتوجه “ابن فهد” بحديثه لولي عهد أبو ظبي قائلا: “لو طالب حكم فهمنالكن الله أعطاك, لو مفلس, لكن الله أغناك, أنا ماأسألك عن ذنوبك على نفسك لأنك لو إستغفرته لوجدت الله غفورآ رحيمآ, السؤال لماذا تخون؟”.

٢لوطالب حكم فهمنالكن الله أعطاك,لومفلس,لكن الله أغناك,أناماأسألك عن ذنوبك على نفسك لأنك لو إستغفرته لوجدت الله غفورآرحيمآ,السؤال لماذاتخون؟ https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وتابع قائلا: “بدل ماتشكرالله؟تحارب رب العالمين في ملكه؟!وتسبب الفتن بين عبادالله؟قال محمد(موب إنت)رسول الله إن الشيطان يئس أن يعبدفي جزيرة العرب,وآخروصيه”.

٣بدل ماتشكرالله؟تحارب رب العالمين في ملكه؟!وتسبب الفتن بين عبادالله؟قال محمد(موب إنت)رسول الله إن الشيطان يئس أن يعبدفي جزيرة العرب,وآخروصيه https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وهاجم “ابن فهد” قيام “ابن زايد” ببناء معبد هندوسي قائلا: “له,أخرجواالمشركين منها,وتجي إنت تبني كاتردائيه فيها؟وأعظم تعلن عن بنائك معبدلبوذا؟أي ترد أصنام بوذابعدتحطيمها؟الشيطان يئس لكن إنت لم تيأس”.

٤له,أخرجواالمشركين منها,وتجي إنت تبني كاتردائيه فيها؟وأعظم تعلن عن بنائك معبدلبوذا؟أي ترد أصنام بوذابعدتحطيمها؟الشيطان يئس لكن إنت لم تيأس.. https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وشبه “ابن فهد” ولي عهد أبو ظبي بـ”إبليس” قائلا: “كأن إبليس يقول أرى فيك نفسي,إسمع شوري,تب إلى الله وبين وأصلح ماأفسدت وحالآ,وكف شرًك عنا,وخيانة الله أكبرشيء,فتب فإنه لايتعاظمه ذنب,قدنصحت”.

يامحمدبن زايد والله إننا نحب زايدرحمه الله والوالده حفظهاالله,وأنامشفق عليك,فأصلح أمرك مع الله,وإن إستكبرت عليه,فقدتسببت على نفسك وغيرك, https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وقال: “يا محمد بن زايد والله إننا نحب زايد رحمه الله والوالده حفظهاالله, وأنا مشفق عليك, فأصلح أمرك مع الله, وإن إستكبرت عليه, فقد تسببت على نفسك وغيرك”.

يامحمدبن زايد والله إننا نحب زايدرحمه الله والوالده حفظهاالله,وأنامشفق عليك,فأصلح أمرك مع الله,وإن إستكبرت عليه,فقدتسببت على نفسك وغيرك, https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

وتوجه “ابن فهد” ناصحا له بالقول:” ودحلان والجفري وآخرين,لن ينفعوك إذاقال الديان وقفوهم إنهم مسؤولون,هناالرعب ألأكبر,وأقول كلنا خطاءولكن لاتظلم الغير وأكبرتخون الله ورسوله,فكر”.

ودحلان والجفري وآخرين,لن ينفعوك إذاقال الديان وقفوهم إنهم مسؤولون,هناالرعب ألأكبر,وأقول كلنا خطاءولكن لاتظلم الغير وأكبرتخون الله ورسوله,فكر https://t.co/BRl4BQP82k — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

واختتم تدويناته قائلا: “خابرك كريم,والله ألأكرم ووهبك,فكن شاكرآ لله وأرجع إليه وكلنا نخدمك,أمالاقدرالله أنك لم تعدتعبدالله فالكلام إنتهى,فلايعلم ذلك إلآهوثم أنت فقط”.

خابرك كريم,والله ألأكرم ووهبك,فكن شاكرآ لله وأرجع إليه وكلنا نخدمك,أمالاقدرالله أنك لم تعدتعبدالله فالكلام إنتهى,فلايعلم ذلك إلآهوثم أنت فقط https://t.co/OgzD20PlmF — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) August 9, 2017

ولم تكن هذه المرة الاولى التي يهاجم فيها عبد العزيز بن فهد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، فقد سبق أن هاجمه فور قيام الملك سلمان بن عبد العزيز بعزل ولي العهد السابق محمد بن نايف من منصبه وتعيين نجله بدلا منه، في اشارة اعتبرها كثيرون أن “ابن فهد” متأكد من مسؤولية “ابن زايد” عن هذا الامر، بفعل سيطرته على ولي العهد الجديد محمد بن سلمان.