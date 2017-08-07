شنت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، غادة عويس، هجوما عنيفا على دول الحصار، ناعتة إياهم بوكلاء الصهاينة العرب، وذلك على إثر إغلاق إسرائيل مكتب القناة وسحب تراخيص مراسليها، مستدلة بذلك بما فعلته دول الحصار على قطر.

وقال “عويس” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”لم تستطع دول الحصار الوكلاء العرب للصهاينة إقفال الجزيرة فعمدت حليفتها في تل ابيب الى العمل على إقفال مكتبنا في فلسطين المحتلة”.

لم تستطع دول الحصار الوكلاء العرب للصهاينة إقفال الجزيرة فعمدت حليفتها في تل ابيب الى العمل على إقفال مكتبنا في فلسطين المحتلة#اسرائيل_حليفة_دول_الحصار#دول_الحصار_وكلاء_اسرائيل#حصرائيل Posted by ‎غادة عويس Ghada Oueiss‎ on Sunday, August 6, 2017

وأضافت قائلة: “كلّما هاجمتنا #دول_الحصرائيل ازددنا شعبيةً”.

واختتمت تدويناتها قائلة: “عُرِف الإسرائيلي بالدهاء وبالترويج انه ديمقراطي.بعد اقتدائه بدول الحصار، تحلّى بالغباء و#التفحيط فأثبت انه محتلّ وعدوّ للحرية. #دول_الحصرائيل”.

عُرِف الإسرائيلي بالدهاء وبالترويج انه ديمقراطي.بعد اقتدائه بدول الحصار، تحلّى بالغباء و #التفحيط 😆 فأثبت انه محتلّ وعدوّ للحرية. #دول_الحصرائيل Posted by ‎غادة عويس Ghada Oueiss‎ on Monday, August 7, 2017

وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرّا قد أعلن أمس الأحد إن “إسرائيل” قررت إغلاق مكتب قناة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها، أسوة بما فعلته “دول عربية سنية معتدلة”، في إشارة إلى الدول المحاصرة لقطر.

وصرح قرا بأن إسرائيل ترغب بتحالفات مع تلك الدول والوصول إلى السلام والشراكة الاقتصادية معها، وبالتالي “لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي” بعدما حظرت تلك الدول قناة الجزيرة.

وطالب الوزير الإسرائيلي شركات توزيع البث بإلغاء بث قناة الجزيرة، وقال إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.

وأضاف قرا أنه سيقدم مشروع قانون للكنيست بشأن حظر الجزيرة، كما طالب الهيئات الأخرى ذات الاختصاص في إسرائيل بالقيام باللازم لحظر القناة.