أشاد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة بحكمة ووساطة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الأزمة الخليجية مشيرا لإرساله مبعوثين لأطراف الأزمة، مؤكدا بأن قطر لن تخضع للضغوطات والإملاءات.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الكويت تتحرك بقوة لحل الازمه الخليجية وترسل النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ومعه المبعوث السابق وزير الدولة برسائل لأطراف الازمه”، مضيفا أن هذه التحركات “تتزامن مع زيارة وزير الخارجية الجزائري و زيارة المبعوثين الامريكيين نائب وزير الخارجية و الجنرال زيني للمنطقة”.

تتزامن التحركات الكويتيه مع زيارة وزير الخارجية الجزائري و زيارة المبعوثين الامريكيين نائب وزير الخارجيه و الجنرال زيني للمنطقه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 7, 2017

وأكد “الدويلة” على أن “العالم يرفض استمرار الازمة و قطر لن تخضع للضغط و الظروف الاستراتيجية لم تعد في صالح دول الحصار و قطر ابدت احترام بالغ لجهود الوساطة الكويتية”.

العالم يرفض استمرار الازمه و قطر لن تخضع للضغط و الظروف الاستراتيجية لم تعد في صالح دول الحصار و قطر ابدت احترام بالغ لجهود الوساطه الكويتيه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 7, 2017

وأوضح بأن “شعوب الخليج تضغط على حكوماتها لإنهاء هذه الازمه بأسرع فرصة و الاستمرار في الازمة سيتيح لقطر تفكيك الاجراءات المضادة واحدا تلو الآخر دوليا”.

شعوب الخليج تضغط على حكوماتها لانهاء هذه الازمه باسرع فرصه و الاستمرار في الازمه سيتيح لقطر تفكيك الاجراءات المضادة واحدا تلو الآخر دوليا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 7, 2017

واعتبر بأن “الموقف برمته غير قابل للحل وفق الشروط المعلنة لدول الحصار لكنه مقبول عالميا وفق الشروط القطرية عدم المساس بالسيادة و عدم الاملاءات الفردية”.

الموقف برمته غير قابل للحل وفق الشروط المعلنه لدول الحصار لكنه مقبول عالميا وفق الشروط القطرية عدم المساس بالسيادة و عدم الاملاءات الفرديه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 7, 2017

وتابع “الدويلة” مشيدا بقطر حكومة وشعبا قائلا: “حكومة قطر حكومة شباب كانت الاكثر فعالية دوليا و شعب قطر ضرب اروع الأمثلة بالصبر و صيانة اللحمة الوطنية و اعلام قطر كان موضوعي و شفاف واخلاقي”.

حكومة قطر حكومة شباب كانت الاكثر فعالية دوليا و شعب قطر ضرب اروع الامثله بالصبر و صيانة اللحمة الوطنيه و اعلام قطر كان موضوعي و شفاف واخلاقي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 7, 2017

وأكد بأن “اليوم الموقف الاقليمي اكثر عقلانية من جميع الاطراف والوساطة الكويتية تتحرك بقوة ولم يتبق الا دور ذوي الاحلام والنهى في دول الخليج لحل الازمة”.

اليوم الموقف الاقليمي اكثر عقلانيه من جميع الاطراف والوساطة الكويتية تتحرك بقوة ولم يتبق الا دور ذوي الاحلام والنهى في دول الخليج لحل الازمه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) August 7, 2017

وتوجه مبعوثان لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الاثنين إلى السعودية ومصر حاملين رسالتين خطيتين بشأن الأزمة الخليجية، وذلك بعد تسلم الأمير رسالة اليوم من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. في حين يصل الكويت مبعوثان أميركيان لبحث الأزمة.

وغادر مبعوثا أمير الكويت -وهما وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح- متوجهين إلى السعودية لتسليم رسالة خطية من الأمير إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم إلى مصر لتسليم رسالة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.