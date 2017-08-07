أشاد السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة بحكمة ووساطة أمير ، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في الأزمة الخليجية مشيرا لإرساله مبعوثين لأطراف الأزمة، مؤكدا بأن لن تخضع للضغوطات والإملاءات.

 

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الكويت تتحرك بقوة لحل الازمه الخليجية وترسل النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية ومعه المبعوث السابق وزير الدولة برسائل لأطراف الازمه”، مضيفا أن هذه التحركات  “تتزامن مع زيارة وزير الخارجية الجزائري و زيارة المبعوثين الامريكيين نائب وزير الخارجية و الجنرال زيني للمنطقة”.

وأكد “الدويلة” على أن “العالم يرفض استمرار الازمة و قطر لن تخضع للضغط و الظروف الاستراتيجية لم تعد في صالح و قطر ابدت احترام بالغ لجهود الوساطة الكويتية”.

 

وأوضح بأن “شعوب الخليج تضغط على حكوماتها لإنهاء هذه الازمه بأسرع فرصة و الاستمرار في الازمة سيتيح لقطر تفكيك الاجراءات المضادة واحدا تلو الآخر دوليا”.

 

واعتبر بأن “الموقف برمته غير قابل للحل وفق الشروط المعلنة لدول الحصار لكنه مقبول عالميا وفق الشروط القطرية عدم المساس بالسيادة و عدم الاملاءات الفردية”.

 

وتابع “الدويلة” مشيدا بقطر حكومة وشعبا قائلا: “حكومة قطر حكومة شباب كانت الاكثر فعالية دوليا و شعب قطر ضرب اروع الأمثلة بالصبر و صيانة اللحمة الوطنية و اعلام قطر كان موضوعي و شفاف واخلاقي”.

 

وأكد بأن “اليوم الموقف الاقليمي اكثر عقلانية من جميع الاطراف والوساطة الكويتية تتحرك بقوة ولم يتبق الا دور ذوي الاحلام والنهى في دول الخليج لحل الازمة”.

 

وتوجه مبعوثان لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اليوم الاثنين إلى ومصر حاملين رسالتين خطيتين بشأن الأزمة الخليجية، وذلك بعد تسلم الأمير رسالة اليوم من الرئيس الجزائري . في حين يصل الكويت مبعوثان أميركيان لبحث الأزمة.

 

وغادر مبعوثا أمير الكويت -وهما وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح- متوجهين إلى السعودية لتسليم رسالة خطية من الأمير إلى بن عبد العزيز، ثم إلى لتسليم رسالة مماثلة إلى الرئيس .

 