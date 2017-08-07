أعلت الراقصة المصريّة “برديس”، اعتزالها؛ بسبب وفاة الراقصة “غزل” بعدما لقيت مصرعها أثناء إجراء عملية جراحية لتنظيف الرحم عقب تعرضها للإجهاض.

وكتبت “برديس” عبر حسابها على “فيس بوك” :”لكل حبايبي وإخواتي وأصحابي اللي بيحبولي الخير أحب اقولكم أنا اعتزلت الرقص الشرقي تماما وقرار لا رجعة”.

وأضافت: “بجد أد إيه الإنسان لسان في ثانيه عند ربنا وأنا كنت على علم بكده بس بجد الواحد كان في غفله قسما بالله إن أول مره أفقد حد كنت بشوفه قدام عيني من نفس المجال والله العظيم من يوم سماعي الخبر وأنا مدمره وعدم حضوري الجنازة والله العظيم كنت خارج مصر بس الله يرحمها وقطع لسان أي حد يجيب سيرتها”.

وواصلت:” محدش عالم بظروف حد إلا ربنا فالحمد لله ده قرارى بجد وعلى فكره أنا مش لبسه الحجاب أنا عايشه حياتي بالتزام وعايشه سني اللى بيضيع مني في مجال كله ياله نفسي وربنا يديني الخير ويديني الذريه الصالحه وأنا مش مسؤلة عن أى صفحه تنزل صور ببدل أو أي فيديوهات أو أي كليب نزل او هينزل دي حاجات قديمه انا صفحتى دى الشخصيه، وأنتو كلكو أصحابى وبحبكم. ربنا يحسّن خاتمتنا وموت الغفلة ويهدينا جميعا”.

يُشار إلى أنّ والد الراقصة “غزل” وزوجها، أكّدا أنها كانت متزوجة عرفياً، إلا أن الجنين توفي فى بطنها، وكان من الضروري إجراء عملية جراحية عاجلة لها، إلا أن حالتها الصحية تدهورت عقب إجراء الجراحة، حتى فارقت الحياة، واتهموا مسئولي المستشفى بالإهمال الذي تسبب في وفاتها.