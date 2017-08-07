تداول ناشطون مصريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لمدير الإدارة التعليمية بمنطقة “إدفو” بأسوان المصرية، يصف فيه النساء الحاضرات لحفل ختام الانشطة التعليمية بـ”المزز”.

ظهرت فضيحة جديدة خلال حفل رسمي حضره طالبات كثيرة ومعلمات، وكان كل الحضور من النساء، بعد أن كشفت قناة “دريم” الفضائية خلال برنامج “صباح دريم” الذي تقدمه الإعلامية، منه فاروق، عما قاله مدير الإدارة التعليمية بإدفو ويدعى “حمدنا الله عبد العزيز”.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد رحب مدير الإدارة التعليمية المدعو ” حمدنا الله عبد العزيز” بالحضور، ليقول: “بسم الله ماشاء الله حاجه تفرح كلكم نساء، وليس في وسطكم واحدة وحشة” “كلكم مزز” وذلك في ختام الأنشطة الطلابية للعام الدراسي 2017.

من جانبها، انتقدت الإعلامية منة فاروق المذيعة بقناة “دريم” حديث المسؤول التعليمي، متسائلة باستنكار :”كيف يقول مدير إدارة بإخراج مثل هذه الألفاظ، ومن المفترض أنه مئول عن العملية التربوية؟”.