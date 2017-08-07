شن محافظ عدن، عبد العزيز المفلحي الذي عينه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مؤخرا، هجوما حادا على رجل الإمارات الاول في اليمن “عيدروس الزبيدي” متهما إياه بالسرقة.

وقال “المفلحي” في كلمة ألقاها أمام أعضاء المكاتب التنفيذية في المدينة بحضور رئيس الحكومة “بن دغر”، أن الشرعية عملت على كل المستويات وليس على مستوى واحد فقط، مطالبا الحضور بالثقة بأن لا أحد يستطيع إرجاعهم إلا الخلف مرة أخرى.

وأشار “المفلحي” إلى المشاكل المختلقة التي تعرضت لها المدينة، خاصة مع إعلان “الزبيدي” و”ابن بريك” تشكيلهم مجلس انتقالي لانفصال الجنوب عن الشمال بدعم إماراتي قائلا: ” نعم، توقفت في فترة زمنية فارقة وغريبة كان يفترض فيها الانطلاق نحو الأفضل، وكان المفترض فيها أن لا تكون هناك مشاكل الكهرباء والماء”، مؤكدا على حجم الأموال الكبيرة التي صرفت على الخدمات.

وأضاف “للأسف الشديد الحكومة أحيانا تخجل من ذكر هذه الأمور”، ليضيف: “أنا سأقولها بدون خجل..نعم صرف مبالغ وبالعملات الصعبة ولكنها لم تجد النور على الإطلاق”.

وأكد “المفلحي” على أن الفساد و”مدرسة الإفساد العفاسية” قد تتلمذ على يدها الكثيرين فتجاوزوا معلمهم.

يشار إلى أن “عيدروس” الزبيدي كان قد شغل منصب محافظ “عدن”، قبل أن يصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بإقالته في 27نيسان/أبريل الماضي وتعيين “المفلحي” بدلا عنه.