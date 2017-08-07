“وطن- خاص-” وعد الأحمد”- تظاهر العشرات من الطلاب في مدينة القامشلي( شمال سوريا) أمام مبنى للأمم المتحدة أول أمس (الأحد) تنديداً بقرار للإدارة الذاتية المؤقتة يقضي بإغلاق المعاهد في مدينة القامشلي بحجة عدم التدريس إلا باللغة الكردية، واستخدم مسلحو الوحدات الكردية العنف لتفريق الطلاب المتظاهرين– بحسب ناشطين في المدينة-.

وكانت هيئة التربية والتعليم التابعة “للإدارة الذاتية المؤقتة” بمحافظة الحسكة قد أصدرت قراراً يقضي بإغلاق كافة المعاهد التي تدرس منهاج النظام السوري (العربي) لطلاب شهادتي التاسع، البكلوريا منذ عام، أبلغت فيه كافة المعاهد الخاصة في مدن محافظة الحسكة بوجوب إغلاق المعاهد التي لا تلتزم وتحترم القرارات التي تصدر عنها، كما تم تطبيق هذه القرار في وقت سابق بمدينة رأس العين (سريكانييه) إذ تم إغلاق معهد أمل حينذاك بحجة عدم الالتزام بقوانين الإدارة الذاتية –كما يقول الناشط “محمد أوسو” لـ”وطن” مضيفاً أن “هذه التمثيلية انعكست سلباً على الأهالي وأدت بآلاف العائلات إلى ترك منازلها في المحافظة هرباً من قوانين التعليم والتجنيد بحق أبنائهم.

وأكد أوسو أن هيئة التربية والتعليم طردت في آذار الماضي الكادر الدراسي في (قرية “الرزازة” بمنطقة جبل عبد العزيز) للتعليم الأساسي بحجة أنها ستتولى تدريس مناهجها في المحافظة عدا مناهج المرحلة الثانوية.

ونشرت “هيئة التعليم في الثالث من أيار 2017، أن 137,000 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإبتدائية، تقدموا لامتحانات الفصل الثاني باللغات (العربية والكردية والسريانية)، في (1500) مدرسة خاصة بالمناهج الكردي بالنسبة لمدينة عفرين بريف حلب