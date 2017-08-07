تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” صورة لرئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر أثناء لقائه قادة إماراتيين في مدينة المخا، حيث كشفت الصورة عن رفع صور لقادة الإمارات من أولاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع صورة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد تم تغييب صورة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مما أثار موجة من الغضب وسط وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي اتهم ناشطون فيها الإمارات بممارسة حق سيادي في المخا والجنوب ضد إرادة الشرعية اليمنية.

وكان رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قد زار مدينة المخا اليمنية بعد قرابة نصف عام من طرد قوات الحوثيين منها على يد القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي.

وكان في استقبال رئيس الوزراء اليمني لدى وصوله قادة عسكريون إماراتيون في مقر قوات التحالف في المدينة.

وكانت قوات تسمى “النخبة الشبوانية” موالية للإمارات قد سيطرت قبل أيام على حقول نفطية مهمة في محافظة شبوة اليمنية تحت ذريعة تأمين هذه الحقول النفطية، كما سيطرت من قبل قوات تسمى “النخبة الحضرمية” من قبل على مناطق نفطية في حضرموت، الأمر الذي جعل الكثير من اليمنيين يتساءلون حول طبيعة الأدوار التي تمارسها الإمارات في اليمن.

وكان محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي قد طالب الإماراتيين بالنظر إلى اليمنيين كشركاء لكي تنجح عمليات التحالف العربي في اليمن، في اتهام مبطن للأدوار التي تمارسها أبوظبي والتي يرى الكثير أنها ضد الحكومة الشرعية في البلاد.