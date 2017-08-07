بدأت الصين رحلة بحث للعثور على “عالِم خارق”، يمكنه قيادة مشروع أكبر تلسكوب راديوي في العالم، يسعى للبحث عن أي حياة خارج كوكب الأرض، وذلك براتب سنوي يصل إلى مليون دولار.

ووضعت الصين مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي سيشغل المنصب، أهمها أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 20 سنة.

ويجب على من سيحصل على الوظيفة أن يكون قد شغل منصبا قياديا في مشروعات خاصة بالتلكسوب الراديوي، ولديه الكثير من الخبرة الإدارية.

كما يجب أن يكون قد وصل لدرجة أستاذية، في مؤسسة أبحاث كبيرة أو في جامعة، وفق ما ذكر موقع “ديلي غالاكسي”.

يشار إلى أن هذا التلسكوب هو الأكبر في العالم، إذ يصل قطر دائرة الصحن الخاص به إلى 500 متر.

وتسعى الصين لأن تكون أو من يتوصل لحقيقة وجود حياة خارج كوكب الأرض من خلال هذا التلسكوب، الذي وضع في منطقة لا توجد أي قرى أو حياة حولها لمسافة لا تقل عن 5 كيلومترات، لتسهيل مهمته بالتقاط موجات الراديو من الفضاء، دون تشويش.