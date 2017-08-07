تداول ناشطون مصريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورتين متناقضتين، تعكس واقعا مهينا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فتظهر الصورة الأولى مرتدية الحجاب خلال حضورها الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق المصري السعودي في كانون الثاني/يناير 2016 بالعاصمة السعودية الرياض.

أما الصورة الثانية فقد كشفت تناقضا كبيرا مع الصورة الاولى، حيث ظهرت “سحر نصر” خلال استقبالها من قبل الامير السعودي الوليد بن طلال على متن يخته الخاص وهو يرتدي “الشورت”.

اللافت أن اللقاء الذي أعلنت الوزارة تفاصيله في بيان رسمي، عقد على متن يخت خاص يمتلكه “الوليد” في منتجع “شرم الشيخ” السياحي، شمالي شرق البلاد، وبدا الحضور فيه من الجانب السعودي، مرتدين الـ”شورت” أيضا.

سحر نصر تلبس الحجاب في السعودية… والوليد بن طلال يستقبلها بالشورت في مصر pic.twitter.com/FguVnk34Hs — دماغوس ® (@Osama_Saber) August 7, 2017

يشار أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء الذي عقدـ أمس الأحد، على زيادة استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مصر، حيث قرر التوسع في منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع في العالم والاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي، ومن المنتظر أن يتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى، والتي بلغت استثمارتها في منتجعات فورسيزون شرم الشيخ ونايل بلازا والإسكندرية ومشروع مدينتي ومشروع العلمين نحو 1.8 مليار دولار.

من جانبهم، شن الناشطون هجوما عنيفا على الوزيرة المصرية، مستنكرين ان تقوم وزيرة بزيارة مستثمر، باعتبار أن العكس هو الصحيح، مؤكدين في الوقت نفسه أن ارتدائها الحجاب العام الماضي في السعودية هي مجاملة رخيصة، على حد قولهم.

هوا في وزيره بتروح بيوت رجال اعمال ، ايه ده — mofadal (@mofadal100) August 7, 2017

حتى لبسها الحجاب في السعودية نفاق رخيص بمبادرة شخصية منها لأن النظام بالسعودية لا يفرض على الضيوف لبس الحجاب بتاتا الأمر ده في إيران بس — ☭أحمد دهشان (@Comrade_Dahshan) August 7, 2017

شيزوفرنيا السلفية السعودية ! يدعون بها في الداخل ويعلمونها للطلبة في المقررات وفي الخارج يكفرون بها من خلال افعالهم ومظهرهم — ЗЄ_Ṡα๓…💦 (@ya_sr_e_sam) August 7, 2017

مش أحسن منبقي سينا أو الوراق #كان_عندك_وطن ورااااااااااااح — ツOnly Smile (@JGHKREDS) August 7, 2017

بصراحة لو عندها دم كانت قابلته بالكاش مايوه ردا على الشورت اللي هو لابسه — fares elforsan (@elforsan_fares) August 7, 2017