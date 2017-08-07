وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثاني، وقرينته الملكة رانيا العبد الله، وابنهما ولي العهد الأمير الحسين، رسائل عقب أحداث مباراة نهائي البطولة العربية والتي توج بها الترجي التونسي على حساب الفيصلي الأردني، 3-2.

وكتب الملك عبد الله الثاني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “جهود الفيصلي في البطولة العربية لأندية كرة القدم تستحق التقدير وتضاف إلى منجزات أنديتنا الأردنية. يعطيكم العافية”.

جهود الفيصلي في البطولة العربية لأندية كرة القدم تستحق التقدير وتضاف إلى منجزات أنديتنا الأردنية. يعطيكم العافية — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) ٦ أغسطس، ٢٠١٧

أما الملكة رانيا، فقد قالت، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “الفيصلي يعطيكم العافية، مبروك المركز الثاني في بطولة الأندية العربية”.

الفيصلي يعطيكم العافيه، مبروك المركز الثاني في بطولة الأندية العربية #البطولة_العربية — Rania Al Abdullah (@QueenRania) ٦ أغسطس، ٢٠١٧

وامتدح ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في حسابه على “انستغرام” اداء الفيصلي الذي حصل على المركز الثاني في البطولة العربية المقامة في دولة مصر.

وكتب: “شبابنا دايما رافعين راسنا حتى لو ما كان الحظ معهم، الفيصلي قدم أداء ممتع ويستحق منا كل التقدير”.

شبابنا دايما رافعين راسنا حتى لو ما كان الحظ معهم. #الفيصلي قدم أداء ممتع ويستحق منا كل التقدير #أردننا A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) on Aug 6, 2017 at 12:12pm PDT

ةشهدت المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية، بين نادييْ الفيصلي الأردني والترجي التونسي، مساء الأحد، أحداثاً مؤسفة، حيث اعتدى لاعبو الفيصلي وجهازهم الفني على الحكم المصري، إبراهيم نور الدين، بسبب الأخطاء التحكيمية في اللقاء.