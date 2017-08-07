إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة وقديمة للفنانة المصرية غادة عبد الرازق، أثارت فيها جدلاً واسعاً.

وظهرت غادة وهي تقوم بإرضاع ابنتها روتانا حين كان عمرها عام واحد، وكشف البعض أن عمر غادة في تلك الصورة كان 20 عاماً.

وأثارت الصورة جدلا واسعا على مواقع التواصل، وأحد اغلب المتابعين أنها لم تتغير كثيراً، مشددين على أن علاقتها الجميلة مع ابنتها الشابة بدأت منذ صغرها.

يذكر أن غادة تثير الجدل منذ فترة بصورها ومقاطع الفيديو التي تنشرها على صفحاتها على مواقع التواصل والتي توصف بالجريئة.