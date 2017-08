فيما رفضت عائلة الأميرة ديانا وأصدقاؤها المقربين بث الأشرطة الخاصة التي كانت تتحدث فيها عن حياتها الشخصية، إلا أن القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني بثت فيلم وثائقي يحمل عنوان: Diana: In Her Own Words تزامناً مع الذكرى العشرين لرحيلها.

وفي مقطع فيديو قصير مدته 4 دقائق، وهو جزء من الوثائقي، يسمع خلاله صوت الليدي “ديانا” وهي تتحدث عن خيانة زوجها الأمير تشارلز لها، حيث قالت: “ضبطته جالساً على كرسي الحمام ويقوم بمكالمة حميمة مع عشيقته كاميلا باركر بولز”.

ووصفت “دي كاميلا” في التسجيلات بأنها “وقحة” بعد أن استمعت إلى مكالماتهما الفاضحة وتحدثت عن رغبتها من منع تشارلز من أن يصبح ملكاً.

وكشفت أيضا عن حوار دار بينها وبين “الخائنة” بعدما قررت كشف الأمر والتحدث بكل ما كشفته عن خيانتها لها مع زوجها، فأخبرتها أنها تعلم بعلاقتها معه، فردت عليها قائلة: “لديك كل شيء وكل الرجال يحبونك ولديك طفلين، ماذا تريدين غير ذلك؟”. لترد عليها ديانا: “أريد زوجي”.

وروت كيف بكت وانهارت خلال عودتها على الطريق، ومن ثم أخبرت زوجها أنها على علم بكل علاقته بكاميلا.

يذكر أن الأمير تشارلز تزوج من كاميلا بعد سنوات من وفاة الليدي ديانا بحادث سير مروع، قيل أنه منظم.